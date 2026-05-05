Украина за два месяца увеличила количество мидлстрайков в 4 раза: Зеленский озвучил потери РФ

Украинские военные за апрель 2026 года ликвидировали и нанесли тяжелые ранения 35 тысячам оккупантов. Речь идет только о подтвержденных поражениях, заявил Зеленский.

При этом существенно возросло количество мидлстрайков (ударов дронами на среднее расстояние — ред.). По сравнению с мартом количество поражений на расстояние 20+ километров выросло вдвое. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с министром обороны Михаилом Федоровым.

Зато по сравнению с февралем 2026 года количество мидлстрайков выросло в четыре раза.

"Силы обороны Украины держат стабильный уровень защиты наших позиций. Задача — наращивать результаты", — отметил президент.

Отдельно глава государства обратил внимание на необходимость увеличения количества роботизированных миссий. Так за апрель было осуществлено более 10 тысяч логистических и эвакуационных задач НРК.

"Но в масштабах фронта нужно значительно больше такой работы. Соответственно, контрактирование НРК, производство, поставки в войска должны постоянно расти. Май должен дать большие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны", — заявил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 5 мая в Чебоксарах, столице Чувашской Республики РФ сообщали об атаке FP-5 "Фламинго" по заводу АО ВНИИР-Прогресс, который создает навигационные модули для ракет и БПЛА. Утром атака повторилась, но на этот раз прилетели дроны

В ночь на 5 мая по меньшей мере в 18 регионах России была объявлена сирена о ракетной опасности. Впервые о такой угрозе объявили в 2000 километрах от границы с Украиной в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Также был атакован крупный НПЗ в Ленинградской области РФ.