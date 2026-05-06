В Украине планируют создать военные компании: Зеленский раскрыл детали инициативы (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке законодательных изменений, которые могут позволить создание в Украине формата военных компаний, а также введение новых подходов к использованию боевого опыта украинских защитников в послевоенный период. По его словам, речь идет о формировании так называемого "экспорта безопасности", который должен стать одним из направлений развития государства.

6 мая в вечернем обращении президент сообщил, что в стране состоялось совещание, посвященное будущим возможностям украинских военных после завершения войны.

Зеленский отметил, что украинские воины получили уникальный боевой опыт, который признает весь мир, и государство должно создать условия, чтобы этот потенциал мог быть реализован и после войны. В частности, рассматривается возможность законодательного урегулирования деятельности структур, которые в международной практике известны как частные военные компании.

"Весь мир видит, что украинский воин действительно сильный и действительно опытный. Наш экспорт безопасности после этой войны и для ветеранов должен стать реальной бизнес-возможностью. Это правильно и справедливо, чтобы наше государство и в дальнейшем оставалось глобальным субъектом, а украинские воины могли зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала наша оборона", — заявил он.

Відео дня

Соответствующие наработки, по его словам, готовят Министерство внутренних дел, представители разведки, правительственные структуры и Офис президента. В то же время основная цель таких мероприятий — сформировать наиболее эффективную модель, которая будет адаптирована к украинским условиям и может быть принята уже в этом году.

Также глава государства подчеркнул, что речь идет не только об аспекте безопасности, но и об экономической составляющей — возможность для ветеранов и специалистов оборонного сектора применять свой опыт в международных проектах и соответствующих организационных форматах.

Отдельно во время совещания обсуждали изменения в законодательство относительно гражданского оборота огнестрельного оружия. По словам Зеленского, над этим работают представители МВД, парламентарии, военные, правоохранители и эксперты общественного сектора. Президент подчеркнул, что Украина нуждается в современном и четком законе, который одновременно будет гарантировать безопасность граждан и урегулирует вопросы владения оружием в условиях реалий, в которых находится страна.

Кроме этого, во время этого же обращения глава государства заявил, что Россия сорвала инициативу о прекращении огня, которую он предложил несколькими днями ранее, и продолжила атаки по украинским регионам. Поэтому, по его словам, дальнейшие действия Украины будут зеркальными и будут зависеть от развития ситуации.

Недавно Зеленский заявлял, что в этом году в апреле украинские военные ликвидировали и ранили около 35 тысяч российских военных, причем речь идет только о подтвержденных потерях. В то же время значительно возросла эффективность ударов дронами средней дальности и использования роботизированных систем, которые выполнили более 10 тысяч логистических и эвакуационных задач.