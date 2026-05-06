Украина заранее готовится к решающей зиме в войне, — Bloomberg

Владимир Зеленский просит западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним, чтобы подготовиться к интенсивным российским бомбардировкам следующей зимой.

Именно зимнее противостояние может стать следующим решающим моментом в российско-украинской войне, пишет Bloomberg.

По данным источников журналистов, эта тема поднималась во время обсуждений украинского президента с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите в столице Армении Ереване.

"В первые годы войны самые значительные изменения на поле боя обычно происходили вне зимних месяцев. С тех пор развитие технологий беспилотников усложнило наступательные маневры, что привело к патовой ситуации на линии фронта. Поэтому зимние атаки на городские центры, транспортную и энергетическую инфраструктуру стали важной частью боевых действий", — говорится в материале.

По словам лиц, знакомых с ходом обсуждения, Зеленский сообщил западным партнерам, что ожидает очередное российское наступление этим летом, но ВС РФ до сих пор не смогли достичь значительных успехов и несут значительные потери.

Поскольку мирные переговоры зашли в тупик, президент России Владимир Путин, вероятно, рассчитывает, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечет внимание от Киева, оставив страну особенно уязвимой во время холодных месяцев, заявили источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку переговоры являются закрытыми.

Журналисты подчеркнули, что Украина особенно заинтересована в получении американских систем противовоздушной обороны "Пэтриот" и ракет к ним.

"Это единственное вооружение, которое производится в значительных количествах и способно эффективно противостоять самым разрушительным баллистическим ракетам, которые Россия может производить в больших объемах", — говорится в статье.

Источники издания сообщили, что во время встреч в Ереване Зеленский попросил партнеров сделать взносы в PURL, сосредоточившись на "Петриотах". Они отметили, что европейские ракетные системы, включая франко-итальянскую SAMP/T, не рассматриваются как жизнеспособные альтернативы сами по себе в ближайшем будущем. По словам этих источников, их недостаточно для всех, и они не смогут самостоятельно защитить воздушное пространство Украины.

Кроме того, Киев давит на своих партнеров из ЕС, чтобы те серьезнее относились к российской угрозе, увеличив производство и закупку оружия. Собеседники издания отметили, что Украина предложила сотрудничать с блоком для совместной разработки европейских систем противодействия дронам и противовоздушной обороны, но некоторые чиновники считают, что для воплощения таких проектов в реальность понадобится время.

Судя по публичным заявлениям киевских властей, они также осознают необходимость подготовиться к следующему холодному сезону раньше, чем обычно. По словам этих лиц, Украине понадобятся ресурсы для ремонта укрытий и поврежденной энергетической инфраструктуры.

"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать, если Россия не прекратит эту войну", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 6 мая Украина отклонила перемирие Путина.

