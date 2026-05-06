Попали в детсад: россияне атаковали Сумы беспилотниками

Российские оккупанты ударили беспилотниками по центру города Сумы. Было зафиксировано попадание по гражданскому зданию, сообщили в ОВА.

Информация о пострадавших пока уточняется. Об этом написал председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram.

По его данным, два беспилотника попали в гражданское здание в центре города. Сейчас там продолжается спасательная операция.

В то же время российская атака продолжается.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил о попадании в детский сад в центре Сум. Информации о пострадавших у него также нет.

В то же время по данным "Кордон. Медиа", известно о двух пострадавших женщинах в результате атаки.

Telegram-канал "Твои Сумы" также пишет об ударе по детскому саду. По их данным, под завалами могут быть люди. Также в СМИ показывают момент прилета дрона в детский сад.

Украина объявляла перемирие с 6 мая

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вводит режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, украинская сторона не получала никаких официальных обращений относительно условий прекращения боевых действий, о которых ранее сообщалось в российских медиа и соцсетях.

4 мая в Министерстве обороны РФ заявили, что по приказу руководства Кремля на 8 и 9 мая объявляется режим прекращения огня на фронте. В российском ведомстве также выразили ожидание, что украинская сторона якобы поддержит эту инициативу и будет действовать аналогично.

Зеленский заявил, что официально не получала никаких предложений о прекращении огня. По его словам, на фоне ежедневных обстрелов и боевых действий подобные заявления со стороны РФ выглядят неискренними и циничными.

