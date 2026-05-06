Влучили в дитсадок: росіяни атакували Суми безпілотниками

Російські окупанти вдарили безпілотниками по центру міста Суми. Було зафіксоване влучання по цивільній будівлі, повідомили в ОВА.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Про це написав голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

За його даними, два безпілотники влучили в цивільну будівлю в центрі міста. Наразі там триває рятувальна операція.

Водночас російська атака продовжується.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив про влучання у дитячий садок в центрі Сум. Інформації щодо постраждалих у нього також немає.

Водночас за даними "Кордон. Медіа", відомо про двох постраждалих жінок внаслідок атаки.

Telegram-канал "Твої Суми" також пише про удар по дитячому садочку. За їхніми даними, під завалами можуть бути люди. Також у ЗМІ показують момент прильоту дрона у дитячий садок.

Україна оголошувала перемир'я з 6 травня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна запроваджує режим тиші з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня. За його словами, українська сторона не отримувала жодних офіційних звернень щодо умов припинення бойових дій, про які раніше повідомлялося в російських медіа та соцмережах.

4 травня в Міністерстві оборони РФ заявили, що за наказом керівництва Кремля на 8 і 9 травня оголошується режим припинення вогню на фронті. У російському відомстві також висловили очікування, що українська сторона нібито підтримає цю ініціативу і діятиме аналогічно.

Зеленський заявив, що офіційно не отримувала жодних пропозицій щодо припинення вогню. За його словами, на тлі щоденних обстрілів і бойових дій подібні заяви з боку РФ виглядають нещирими і цинічними.

