Новая модель войны: в Минобороны анонсировали создание дроново-штурмовых подразделений

Министерство обороны Украины сообщило о внедрении новой модели ведения войны, которая уже продемонстрировала свой потенциал.

Речь идет о дроново-штурмовых подразделениях, которые объединяют воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Такой подход показал результат на юге, где с февраля был освобожден большой объем территорий, именно благодаря применению этих новейших подразделений", — подчеркнули в Минобороны.

Буквально на днях президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные захватили вражескую позицию исключительно беспилотными системами, причем как воздушными, так и наземными. Оккупанты сдались в плен, и эта операция прошла без участия пехоты, что дало возможность избежать потерь в живой силе.

По словам министра обороны Михаила Федорова, каждый метр украинской земли дается оккупантам ценой огромных человеческих жертв. РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области — в среднем 428: потери врага превышают темпы их мобилизации. Об этом Федоров рассказал на открытии 34-го Рамштайна.

Напомним, 14 апреля Генеральный штаб подтвердил результаты ударных дронов ВСУ, которые успешно отработали по цели в оккупированном Крыму. Выяснилось, что средства поражения взорвали РЛС "Небо-У", которая прикрывала территорию в радиусе 600-700 км. После этого появилась возможность запустить ракеты SCALP, которые поразили склад "Шахедов" под Донецком.

