Нова модель війни: у Міноборони анонсували створення дроново-штурмових підрозділів

Міністерство оборони України повідомило про впровадження нової моделі ведення війни, яка вже продемонструвала свій потенціал.

Йдеться про дроново-штурмові підрозділи, які об'єднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему. Про це йдеться в заяві відомства.

"Такий підхід показав результат на півдні, де з лютого було звільнено великий обсяг територій, саме завдяки застосуванню цих новітніх підрозділів", — підкреслили в Міноборони.

Буквально днями президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові захопили ворожу позицію виключно безпілотними системами, причому як повітряними, так і наземними. Окупанти здалися в полон, і ця операція пройшла без участі піхоти, що дало можливість уникнути втрат у живій силі.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, кожен метр української землі дається окупантам ціною величезних людських жертв. РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині — у середньому 428: втрати ворога перевищують темпи їхньої мобілізації. Про це Федоров розповів на відкритті 34-го Рамштайну.

Нагадаємо, 14 квітня Генеральний штаб підтвердив результати ударних дронів ЗСУ, які успішно відпрацювали по цілі в окупованому Криму. З'ясувалося, що засоби ураження підірвали РЛС "Небо-У", яка прикривала територію в радіусі 600-700 км. Після цього з'явилася можливість запустити ракети SCALP, які вразили склад "Шахедів" під Донецьком.

