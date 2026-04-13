Уперше в історії війни: НРК і дрони взяли в полон росіян без участі піхоти

Українські військові захопили ворожу позицію виключно безпілотними системами.

Захисники використовували наземні роботизовані комплекси (НРК) і дрони, розповів у привітанні до Дня працівників оборонно-промислового комплексу президент України Володимир Зеленський.

Окупанти здалися в полон, і ця операція пройшла без участі піхоти, що дало можливість уникнути втрат у живій силі.

"Ратель", "терміт", "ардал", "рись", "змій", "протектор", "воля" та інші наші НРК тільки за три місяці виконали на фронті вже понад 22 тисячі місій. Іншими словами, понад 22 тисячі разів збережено життя — у найнебезпечніші зони замість воїна йшов робот. Це про високі технології в захисті найвищої цінності — життя людини", — заявив Зеленський.

Він також розповів, що в України є своя далекобійна ракетна зброя.

"Не просто розробка, а реальна сила, що вже працює. "Фламінго" і "Рута", "Пекло" і "Нептун", "Паляниця" і "Вільха". Ми вже можемо всім цим пишатися, але зупинятися на цьому точно не будемо. Це тільки наші початкові кроки. Індустрія буде розвиватися, і ворог буде це відчувати", — запевнив політик.

На думку командира корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, Україна перебуває на "порозі чергової революції" поряд із поточною революцією у сфері повітряних безпілотників.

У корпусі наземні роботи виконують багато завдань, які донедавна доводилося виконувати піхоті: доставляють на позиції боєприпаси, їжу, будівельні матеріали, евакуюють поранених, проводять мінування й розмінування, прокладають колючий дріт, буксирують пошкоджені та згорілі транспортні засоби.

