На базі "Паляниці": в Україні представили ракету-дрон Areion (відео)

У Міністерстві закордонних справ України відкрили оновлену експозицію оборонних рішень, присвячену Дню працівника оборонно-промислового комплексу. Новинки вітчизняного ОПК показали іноземним дипломатам.

На ній представили низку інноваційних українських розробок, зокрема протикорабельну крилату ракету "Нептун" і крилату ракету-дрон Areion, повідомляє ресурс "Новини.LIVE".

Останній створено на базі проєкту "Паляниця". Він поставляється в контейнері для запуску з установки комплексу "Нептун", проте його можна перевозити і запускати з причепа або напівпричепа, як і у випадку з "Паляницею".

Areion — відносно недорога, масова система для ураження цілей на відстані, з використанням підходу, близького до крилатих ракет, але з певними елементами безпілотних платформ. Її бойова частина — 120 кг, а дальність польоту — до 600 км.

Крім RK-360 "Нептун" і Areion іноземним дипломатам також показали "Фламінго", дрони Buntar-3, GOR, "Січень", "Сова-15о", дрони-перехоплювачі Octopus і STING, систему РЄБ LTEJ Mirage і макети українських ПЗРК, пише "Укрінформ".

У коментарі виданню глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що представлені на виставці рішення вже довели свою ефективність на Близькому Сході.

"Красномовним є той факт, що ми оновлюємо нашу виставку всього через рік — це темп, з яким розвивається український ОПК, і це темп, якого від нас вимагає сучасна війна. Українська зброя унікальна — це зброя з бойовим досвідом. І це справжнє наше надбання", — заявив він.

Президент Володимир Зеленський показав розробки українського ОПК у ролику тривалістю понад 9 хвилин, і у відео можна більш детально розглянути новинки.

Нагадаємо, минулого тижня українська компанія "Мануфактура Крокус" кодифікувала новий безекіпажний надводний комплекс під назвою "Лілія".

Також повідомлялося, що в РФ показали новий морський дрон "Скорлупа", здатний нести оптоволоконні FPV-дрони "КВН".