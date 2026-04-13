На базе "Паляниці": в Украине представили ракету-дрон Areion (видео)

В Министерстве иностранных дел Украины открыли обновленную экспозицию оборонных решений, посвященную Дню работника оборонно-промышленного комплекса. Новинки отечественного ОПК показали иностранным дипломатам.

На ней представили ряд инновационных украинских разработок, в том числе противокорабельную крылатую ракету "Нептун" и крылатую ракету-дрон Areion, сообщает ресурс "Новини.LIVE".

Последний создан на базе проекта "Паляниця". Он поставляется в контейнере для запуска из установки комплекса "Нептун", однако ее можно перевозить и запускать с прицепа или полуприцепа, как и в случае с "Паляницей".

Areion — относительно недорогая, массовая система для поражения целей на расстоянии, с использованием подхода, близкого к крылатым ракетам, но с определенными элементами беспилотных платформ. Ее боевая часть — 120 кг, а дальность полета — до 600 км.

Відео дня

Кроме RK-360 "Нептун" и Areion иностранным дипломатам также показали "Фламінго", дрони Buntar-3, GOR, "Січень", "Сова-15о", дроны-перехватчики Octopus і STING, систему РЕБ LTEJ Mirage и макети украинских ПЗРК, пишет "Укринформ".

В комментарии изданию глава МИД Андрей Сибига заявил, что представленные на выставке решения уже доказали свою эффективность на Ближнем Востоке.

"Красноречив тот факт, что мы обновляем нашу выставку всего через год — это темп, с которым развивается украинский ОПК, и это темп, которого от нас требует современная война. Украинское оружие уникально — это оружие с боевым опытом. И это настоящее наше достояние", — заявил он.

Президент Владимир Зеленский показал разработки украинского ОПК в ролике продолжительностью более 9 минут, и в видео можно более детально рассмотреть новинки.

Напомним, на прошлой неделе украинская компания "Мануфактура Крокус" кодифицировала новый безэкипажный надводный комплекс под названием "Лилия".

Также сообщалось, что в РФ показали новый морской дрон "Скорлупа", способный нести оптоволоконные FPV-дроны "КВН".