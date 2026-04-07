Уже прошел испытания: в Украине показали новый морской дрон "Лилия" (видео)

Украинская компания "Мануфактура Крокус" кодифицировала новый безэкипажный надводный комплекс под названием "Лилия".

Морской дрон "Лилия" является многоцелевой платформой для выполнения задач на воде. Детали компания-разработчик раскрыла в интервью "Милитарному".

Сообщается, что новый беспилотник предназначен для десантных операций, разведки, снабжения, патрулирования и специальных миссий в прибрежных и речных районах. Дистанционное управление осуществляется с использованием каналов Starlink или LTE.

По данным разработчиков, морской дрон "Лилия" может работать в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Заявленный тактический радиус действия беспилотника составляет от 80 километров.

Модульная архитектура позволяет адаптировать платформу под различные миссии, такие как логистика, эвакуация, инженерные задачи, минирование и разминирование. В компании отметили, что "Лилия" уже прошла полевые испытания во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины.

