Могут тестировать в Украине: в Турции на берег выбросило морской дрон Aegir армии США (виео)

В субботу, 21 марта, в турецком городе Орду местные обнаружили неизвестный морской дрон, в котором специалисты узнали один из проектов компании Sierra Nevada. Похожий аппарат армия США планировала тестировать в рамках программы боевых беспилотных систем.

Турецкие военные идентифицировали морской дрон как беспилотный надводный аппарат Aegir-W, который разработала американская компания Sierra Nevada Corporation. Об этом сообщает местное издание SavunmaSanayiST.

СМИ указывают, что после тщательной проверки этот аппарат будет уничтожен. Впоследствии во время проверки оказалось, что этот дрон является моделью AEGIR-W.

Портал Defense Express указывает, что морской дрон имеет длину около 10 метров и может развивать скорость в ориентировочно 45 км/ч. Также известно, что он может переносить до 300 кг полезной нагрузки и имеет запас хода до 900 км.

"Фактически наиболее вероятным вариантом, а как же этот американский морской дрон оказался на черноморском побережье Турции является то, что Украина имеет на вооружении или же тестирует его — ранее ни о первом, ни о втором в отношении морского дрона Aegir не сообщалось", — пишут эксперты.

Также СМИ указывают, что с началом войны РФ против Украины к берегам Турции часто прибивает беспилотные надводные дроны. В то же время официального сообщения компании Sierra Nevada Corporation о передаче соответствующих аппаратов Украине нет.

