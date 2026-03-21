Можуть тестувати в Україні: в Туреччині на берег викинуло морський дрон Aegir армії США (віео)

В суботу, 21 березня, у турецькому місті Орду місцеві виявили невідомий морський дрон, у якому фахівці впізнали один з проєктів компанії Sierra Nevada. Схожий апарат армія США планувала тестувати в рамках програми бойових безпілотних систем.

Турецькі військові ідентифікували морський дрон як безпілотний надводний апарат Aegir-W, який розробила американська компанія Sierra Nevada Corporation. Про це повідомляє місцеве видання SavunmaSanayiST.

ЗМІ вказують, що після ретельної перевірки цей апарат буде знищено. Згодом під час перевірки виявилося, що цей дрон є моделлю AEGIR-W.

Портал Defense Express вказує, що морський дрон має довжину близько 10 метрів та може розвивати швидкість у орієнтовно 45 км/год. Також відомо, що він може переносити до 300 кг корисного навантаження та маоє запас ходу до 900 км.

"Фактично найбільш ймовірним варіантом, а як же цей американський морський дрон опинився на чорноморському узбережжі Туреччини є те, що Україна має на озброєнні або ж тестує його — раніше ні про перше, ні про друге стосовно морського дрона Aegir не повідомлялося", — пишуть експерти.

Також ЗМІ вказують, що з початком війни РФ проти України до берегів Туреччини часто прибиває безпілотні надводні дрони. Водночас офіційного повідомлення компанії Sierra Nevada Corporation про передачу відповідних апаратів Україні немає.

