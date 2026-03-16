"Навіть не бачили зброї": українські дрони Magura "потопили" фрегат НАТО під час спільних навчань

Під час навчань біля берегів Португалії українці продемонстрували можливості своїх морських дронів Magura, успішно "потопивши" фрегат Північноатлантичного альянсу і перемігши у всіх сценаріях.

Команда, очолювана Україною, вразила сили НАТО під час багатонаціональних військово-морських навчань REPMUS/Dynamic Messenger 2025, з чого Альянс тепер хоче винести для себе уроки. Про це пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сценаріїв, відпрацьованих в ході навчань, було загалом 5. Відпрацьовувалися зокрема захист портів і конвоїв, а також напад на конвої. Всі вони завершилися перемогою "червоних" над "синіми" (під цим кольором виступали сили НАТО). "Червоні" складалися з американських, британських, іспанських та інших підрозділів під головуванням українців.

В ході навчань було застосовано українські морські безпілотники Magura V7, здатні таранити ворожі кораблі або атакувати їх за допомогою встановленого на них обладнання. Їх на навчання з НАТО привезли декілька: один — обладнаний засобами розвідки та вибуховим зарядом, інший — кулеметом. Інші країни, що брали участь, також використовували безпілотні човни.

Українські морські безпілотники Magura V7 Фото: Defence 360

Умови "перемоги" були наступними: "ворожі" кораблі насправді не атакувалися, а для зарахування відпрацювання успішним достатнім було навести приціл на противника. Коли морський дрон атакував корабель, щоб знищити його радар, він вважався переможцем, якщо наводив приціл на радар до того, як його виявили. Перехопленим він вважався за умови, що екіпаж встиг його зафільмувати швидше.

Як Magura "потопили" фрегат НАТО

Загалом у навчаннях взяли участь десятки підрозділів. Окрім морських безпілотників, застосовувалися також літаки та великі військові кораблі. За підсумками усіх сценаріїв, перемогу здобули "червоні", а саме навчання продемонструвало, що Північноатлантичний альянс не готовий до подібних атак.

Українські дрони під час імітованої атаки здійснили стільки "влучань" по фрегату НАТО, що в умовах реального бою він би затонув, пише видання. Також після кількох хвилин "сині" запитали, нічого не підозрюючи, чи її атакують.

"Проблема була не в тому, що вони не могли нас зупинити — вони навіть не бачили нашої зброї", — розповіло українське джерело у коментарі виданню.

Медіа також підсумувало, що ці навчання виявили вразливість військово-морських сил НАТО. Альянс отримав "цінні уроки" завдяки українському досвіду.

