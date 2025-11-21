Польща вироблятиме українські морські дрони: що відомо про аналог Magura (фото)

У Польщі запустять виробництво морських безпілотників Seawolf у рамках інвестицій норвезької компанії Kongsberg, спрямованих на побудову нової архітектури безпеки для Балтійського моря.

Інвестиції Kongsberg охоплюють два напрямки: виробництво безпілотних турелів MCT-30 та систем боротьби дронами, а також налагодження виробництва морських дронів Seawolf. Про це пише Defence24.

Як зазначають у виданні, запуск виробництва безпілотних морських систем Seawolf у Польщі є вигідним з багатьох причин. Це спосіб співпраці з українською промисловістю, а також нарощення військового виробництва на території ЄС.

"Завдяки інвестиціям в інфраструктуру та сучасну промисловість, Польща, ініціатор як червневої декларації, так і Балтійської доктрини, має можливість взяти на себе провідну роль як у забезпеченні безпеки, так і в економічній інтеграції в регіоні Балтійського моря", — йдеться у статті.

Що відомо про Seawolf

Модульний морський дрон Seawolf був представлений у травні на безпековій конференції Defence24 Days у Польщі. Розробником платформи є компанія Ekskalibur.

Seawolf на Defence24 Days

Розробники Seawolf врахували досвід України у морській війні. Безпілотник, що нагадує український Magura, легко й швидко налаштовується під різні бойові завдання або спостереження без зміни основних компонентів.

Дрон Seawolf має довжину 7,7 м, ширину 2,2 м та важить 950 кг. Він отримав дизельний двигун потужністю 270 кінських сил та дальність до 1600 км. Безпілотник здатен нести до 1650 кг корисного навантаження та до 450 кг вибухівки.

Свлєю чергою збільшена 9,5-метрова версія Seawolf може втримувати до 4000 кг корисного навантаження та має запас ходу 1500 км. Цю модель можна озброїти чотирма ракетами ППО AIM-9, модулем з 12,7-мм кулеметом М2, FPV-дронами або пусковою установкою з керованими боєприпасами.

