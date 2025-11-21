Польша будет производить украинские морские дроны: что известно об аналоге Magura (фото)

В Польше запустят производство морских беспилотников Seawolf в рамках инвестиций норвежской компании Kongsberg, направленных на построение новой архитектуры безопасности для Балтийского моря.

Инвестиции Kongsberg охватывают два направления: производство беспилотных турелей MCT-30 и систем борьбы дронами, а также налаживание производства морских дронов Seawolf. Об этом пишет Defence24.

Как отмечают в издании, запуск производства беспилотных морских систем Seawolf в Польше выгоден по многим причинам. Это способ сотрудничества с украинской промышленностью, а также наращивание военного производства на территории ЕС.

"Благодаря инвестициям в инфраструктуру и современную промышленность, Польша, инициатор как июньской декларации, так и Балтийской доктрины, имеет возможность взять на себя ведущую роль как в обеспечении безопасности, так и в экономической интеграции в регионе Балтийского моря", — говорится в статье.

Что известно о Seawolf

Модульный морской дрон Seawolf был представлен в мае на конференции по безопасности Defence24 Days в Польше. Разработчиком платформы является компания Ekskalibur.

Seawolf на Defence24 Days

Разработчики Seawolf учли опыт Украины в морской войне. Беспилотник, напоминающий украинский Magura, легко и быстро настраивается под различные боевые задачи или наблюдения без изменения основных компонентов.

Дрон Seawolf имеет длину 7,7 м, ширину 2,2 м и весит 950 кг. Он получил дизельный двигатель мощностью 270 лошадиных сил и дальность до 1600 км. Беспилотник способен нести до 1650 кг полезной нагрузки и до 450 кг взрывчатки.

В свою очередь увеличенная 9,5-метровая версия Seawolf может удерживать до 4000 кг полезной нагрузки и имеет запас хода 1500 км. Эту модель можно вооружить четырьмя ракетами ПВО AIM-9, модулем с 12,7-мм пулеметом М2, FPV-дронами или пусковой установкой с управляемыми боеприпасами.

Напомним, украинский стартап Strug разрабатывает беспилотные лодки, которые несут на себе ударные FPV-дроны, увеличивая тем самым их дальность поражения.

Фокус также сообщал, что Королевский флот Великобритании испытал "стаю" из пяти беспилотных катеров Rattler для сопровождения военных кораблей.