Морские дроны вооружатся ракетами NSM: какие цели они смогут уничтожать (фото)

Компании Leidos Australia и Kongsberg Defense & Aerospace рассматривают возможную интеграцию ракеты Naval Strike Missile (NSM) в морские дроны Sea Archer и Longbow.

Оснащение дронов Leidos Sea Archer и Long Bow ракетами NSM призвано расширить ударные возможности ВМС Австралии. Об этом пишет Naval News.

Морской дрон Sea Archer способен развивать пиковую скорость до 40 узлов с эффективной дальностью хода 1500 морских миль, неся при этом модульную полезную нагрузку более 900 кг. Система управления боем судна использует искусственный интеллект (ИИ).

Морской лучник Фото: Leidos

Что касается дрона Longbow, его называют "старшим братом" Sea Archer. Беспилотник имеет схожую конструкцию, однако может нести целых 3000 кг полезной нагрузки на расстояние до 2750 морских миль.

Что известно о ракете NSM

Пусковая установка NSM Фото: Naval News

NSM — это усовершенствованная крылатая ракета пятого поколения, разработанная как для морских ударов, так и для наземных атак на сильно защищенные цели. Ее можно запускать с палубы кораблей или с грузовиков береговой охраны.

Сейчас Австралия размещает NSM на борту многих судов, включая фрегаты класса Anzac и эсминцы класса Hobart. Также ожидается, что их интегрируют в будущие фрегаты класса Hunter, австралийскую производную от фрегатов класса Type-26 компании BAE.

Среди преимуществ ракет NSM упоминается форм-фактор, идеальный для замены устаревших корабельных вариантов в западных флотах, а также для любых потенциальных альтернативных пусковых платформ. Масса одной ракеты составляет 407 кг, а длина чуть менее 4 метров.

