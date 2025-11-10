Эффективность 99%: новейший морской дрон Thales пополнит флот ВМС Франции

Компания Thales объявила о поставках Военно-морским силам Франции морских дронов в рамках франко-британской программы морской противоминной борьбы MMCM.

Новые дроны Thales обеспечивают уровень обнаружения морских мин более 99%, минимизируя риски для военных. Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что Thales модернизировала начальные прототипы морских дронов, которые испытывались с 2021 года ВМС Франции и Королевским флотом Великобритании. При разработке учитывались отзывы пользователей и результаты более 3000 часов испытаний.

Нынешняя версия беспилотника оснащена буксируемым гидролокатором TSAM, программным обеспечением для анализа данных с использованием искусственного интеллекта (ИИ), MiMap и системой управления миссией M-Cube.

"Автономная система, разработанная Thales, значительно повышает эффективность миссий, одновременно ограничивая влияние экипажей на риски, связанные с минами. Программа MMCM повышает оперативное преимущество военно-морских сил, в основе которой лежит программное обеспечение M-Cube, разработанное для быстрой интеграции разнородных дронов, высокопроизводительных датчиков и инновационных алгоритмов искусственного интеллекта, что уменьшает когнитивную нагрузку операторов", — отметил Себастьян Гереми, вице-президент Thales, ответственный за деятельность в сфере подводных систем.

Среди заявленных преимуществ нового морского дрона:

высокопроизводительные датчики, в частности уникальная "многообзорная" антенна SAMDIS, которая оптимизирует эксплуатационные характеристики;

устойчивость к киберугрозам;

надежная система связи;

уникальное программное обеспечение для планирования миссий и анализа данных гидролокатора.

Напомним, Королевский флот Великобритании испытал пять беспилотных катеров Rattler для сопровождения военных кораблей во время испытаний у побережья Шотландии.

Фокус также сообщал, что украинский стартап Strug разрабатывает беспилотные лодки, которые несут на себе ударные FPV-дроны, увеличивая тем самым их дальность поражения.