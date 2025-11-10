Ефективність 99%: новітній морський дрон Thales поповнить флот ВМС Франції

Компанія Thales оголосила про постачання Військово-морським силам Франції морських дронів в рамках франко-британської програми морської протимінної боротьби MMCM.

Нові дрони Thales забезпечують рівень виявлення морських мін понад 99%, мінімізуючи ризики для військових. Про це йдеться на сайті компанії.

Повідомляється, що Thales модернізувала початкові прототипи морських дронів, які випробовувалися з 2021 року ВМС Франції та Королівським флотом Великої Британії. При розробці враховувались відгуки користувачів та результати понад 3000 годин випробувань.

Нинішня версія безпілотника оснащена буксируваним гідролокатором TSAM, програмним забезпеченням для аналізу даних з використанням штучного інтелекту (ШІ), MiMap та системою управління місією M-Cube.

"Автономна система, розроблена Thales, значно підвищує ефективність місій, одночасно обмежуючи вплив екіпажів на ризики, пов’язані з мінами. Програма MMCM підвищує оперативну перевагу військово-морських сил, в основі якої лежить програмне забезпечення M-Cube, розроблене для швидкої інтеграції різнорідних дронів, високопродуктивних датчиків та інноваційних алгоритмів штучного інтелекту, що зменшує когнітивне навантаження операторів", – наголосив Себастьян Геремі, віце-президент Thales, відповідальний за діяльність у сфері підводних систем.

Серед заявлених переваг нового морського дрона:

високопродуктивні датчики, зокрема унікальна "багатооглядова" антена SAMDIS, яка оптимізує експлуатаційні характеристики;

стійкість до кіберзагроз;

надійна система зв'язку;

унікальне програмне забезпечення для планування місій та аналізу даних гідролокатора.

Нагадаємо, Королівський флот Великої Британії випробував п'ять безпілотних катерів Rattler для супроводу військових кораблів під час випробувань біля узбережжя Шотландії.

Фокус також повідомляв, що український стартап Strug розробляє безпілотні човни, які несуть на собі ударні FPV-дрони, збільшуючи тим самим їхню дальність ураження.