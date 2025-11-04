"Ефект був вражаючим": Британія випробувала "вовчу зграю" з морських дронів (фото)

Королівський флот Великої Британії випробував п'ять безпілотних катерів Rattler для супроводу військових кораблів під час випробувань біля узбережжя Шотландії.

Морські дрони кружляли навколо суден HMS Tyne та HMS Stirling Castle, демонструючи реальний сценарій супроводу військового корабля. Про це повідомила пресслужба Королівського флоту Великої Британії.

Дрони Rattler та військові кораблі Фото: Royal Navy

Повідомляється, що під час демонстрації військові керували 7,2-метровми дронами Rattler на відстані 500 миль, перебуваючи на борту XV Patrick Blackett. Безпілотники передавали на судно дані з камер та датчиків.

"Це справді важливий момент для Королівського флоту, оскільки ми просуваємося до гібридного флоту з екіпажованими та безпілотними платформами", — сказав командир Майкл Гатчінсон.

Дрони Rattler супроводжують кораблі Фото: Royal Navy

Що відомо про морські дрони Rattler

У пресрелізі зазначається, що це перший випадок, коли Королівський флот Британії придбав флот кастомізованих морських дронів. Військовослужбовці допомагали проектувати, будувати, випробовувати та розробляти ці апарати, працюючи разом з консорціумом малих і середніх підприємств.

"Ці безпілотні кораблі були побудовані та розроблені швидкими темпами, новаторським способом, разом із коаліцією фантастичних місцевих компаній, це був найцікавіший проект у моїй кар’єрі", — зізнався Гатчінсон.

Дрон Rattler Фото: Royal Navy

Безпілотники отримали набір високоякісних військових датчиків, камер та модульних систем. Завдяки цьому їх можна адаптувати для виконання різних завдань, включаючи спостереження, розвідку та доставку корисного вантажу.

"Кожне судно може працювати окремо або як частина рою. Їх можна попередньо запрограмувати з профілями місій, навігаційними маршрутами, і вони можуть працювати разом як "вовча зграя" під час операцій. З часом вони зможуть працювати без прямого людського контролю", — стверджує Королівський флот Британії.

Оператор дрона Rattler Фото: Royal Navy

Керуються дрони Rattler командою з двох осіб: одна відповідає за пілотування дрона, інша контролює та керує бортовими системами, а також допомагає керувати потоками даних у реальному часі.

"Останніми роками ми бачили, який вплив можуть мати автономність та безпілотні системи на морі, на суші та в повітрі, особливо в Україні. Зокрема, у морській сфері ефект був вражаючим, оскільки прості, дешеві односторонні механізми використовуються для ураження складних та потужних військових кораблів і позбавлення їх свободи маневрування в морі", — додав Гатчінсон.

