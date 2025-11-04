"Эффект был впечатляющим": Британия испытала "волчью стаю" из морских дронов (фото)

Королевский флот Великобритании испытал пять беспилотных катеров Rattler для сопровождения военных кораблей во время испытаний у побережья Шотландии.

Морские дроны кружили вокруг судов HMS Tyne и HMS Stirling Castle, демонстрируя реальный сценарий сопровождения военного корабля. Об этом сообщила пресс-служба Королевского флота Великобритании.

Дроны Rattler и военные корабли Фото: Royal Navy

Сообщается, что во время демонстрации военные управляли 7,2-метровыми дронами Rattler на расстоянии 500 миль, находясь на борту XV Patrick Blackett. Беспилотники передавали на судно данные с камер и датчиков.

"Это действительно важный момент для Королевского флота, поскольку мы продвигаемся к гибридному флоту с экипажными и беспилотными платформами", — сказал командир Майкл Хатчинсон.

Дроны Rattler сопровождают корабли Фото: Royal Navy

Что известно о морских дронах Rattler

В пресс-релизе отмечается, что это первый случай, когда Королевский флот Британии приобрел флот кастомизированных морских дронов. Военнослужащие помогали проектировать, строить, испытывать и разрабатывать эти аппараты, работая вместе с консорциумом малых и средних предприятий.

"Эти беспилотные корабли были построены и разработаны быстрыми темпами, новаторским способом, вместе с коалицией фантастических местных компаний, это был самый интересный проект в моей карьере", — признался Хатчинсон.

Дрон Rattler Фото: Royal Navy

Беспилотники получили набор высококачественных военных датчиков, камер и модульных систем. Благодаря этому их можно адаптировать для выполнения различных задач, включая наблюдение, разведку и доставку полезного груза.

"Каждое судно может работать отдельно или как часть роя. Их можно предварительно запрограммировать с профилями миссий, навигационными маршрутами, и они могут работать вместе как "волчья стая" во время операций. Со временем они смогут работать без прямого человеческого контроля", — утверждает Королевский флот Британии.

Оператор дрона Rattler Фото: Royal Navy

Управляются дроны Rattler командой из двух человек: один отвечает за пилотирование дрона, другой контролирует и управляет бортовыми системами, а также помогает управлять потоками данных в реальном времени.

"В последние годы мы видели, какое влияние могут иметь автономность и беспилотные системы на море, на суше и в воздухе, особенно в Украине. В частности, в морской сфере эффект был впечатляющим, поскольку простые, дешевые односторонние механизмы используются для поражения сложных и мощных военных кораблей и лишения их свободы маневрирования в море", — добавил Хатчинсон.

Напомним, украинский стартап Strug разрабатывает беспилотные лодки, которые несут на себе ударные FPV-дроны, увеличивая тем самым их дальность поражения.

Фокус также сообщал, что новая серия украинских морских дронов Sea Baby получила две модификации, которые отличаются видами вооружения.