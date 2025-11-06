Україна могла таємно отримати 140 морських дронів Rattler: що про них відомо (відео)

Королівський флот Великої Британії провів триденні випробування морських безпілотників Rattler, виготовлених компанією Syos Aerospace. П'ять апаратів діяли у складі "вовчої зграї", супроводжуючи два патрульні кораблі, які імітували вторгнення російських суден. Особливість публічних випробувань — безпілотні катери вже побували на війні в Україні, виконавши завдання на дистанції 1000 км.

Тести продемонстрували концепцію колективного застосування морських дронів — одну з ключових тенденцій сучасної морської війни. Про це пише Naval News. Аналітики пояснили, що поява Rattler в Україні збіглася з активізацією спецоперацій Сил оборони в Чорному морі.

За даними розробників, Rattler був створений і зібраний всього за два місяці на базі жорсткого надувного човна RHIB довжиною 7,2 метра. Для перетворення на безпілотник на нього встановили комплект навігаційного обладнання, систем зв'язку та управління.

Примітно, що автори публікації уточнили, що безпілотники Syos Aerospace вже мають бойовий досвід застосування. Йдеться про модель SM300, яка здатна діяти на дистанції понад 1000 км, нести до 300 кг корисного навантаження і коштує близько 210 тисяч доларів. Для стійкої навігації дрон використовує 8-16-канальну CRPA-антену, а зв'язок забезпечується через супутникову систему.

Морські дрони ЗСУ — як Rattler потрапили в Україну

Генеральний директор Syos Aerospace заявив, що компанія поставила понад 140 морських безпілотників за останні 12 місяців, проте не уточнив, які саме моделі увійшли до цього числа, і кому вони призначалися.

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express зазначили, що з високою ймовірністю, частина цих апаратів могла бути поставлена в Україну. Так навесні 2025 року Syos отримала контракт від уряду Великої Британії на поставку неназваних морських дронів для України на суму 40 мільйонів доларів. Це збігається за термінами з початком активного застосування українськими силами морських безпілотних систем у Чорному морі.

Також оглядачі нагадали, що у 2024 році біля берегів Румунії був знайдений морський дрон, побудований на базі RHIB і оснащений бойовою частиною від радянської протикорабельної ракети П-15 "Терміт". За оцінкою експертів, пристрій, імовірно, належав Україні. У всякому разі не виключено, що цей зразок міг бути однією з перших експериментальних платформ Syos Aerospace, переданих для польових випробувань українській стороні.

Нагадаємо, Військово-морські сили України опублікували відео атаки морських безпілотників на бурову установку "Сиваш", розташовану в акваторії Чорного моря. У результаті атаки було уражено елітний спецпідрозділ ЗС РФ.