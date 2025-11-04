Удар по буровій установці "Сиваш": ЗСУ могли застосувати невідомі морські дрони (відео)

Військово-морські сили України опублікували відео атаки морських безпілотників на самопідйомну бурову установку "Сиваш", розташовану в акваторії Чорного моря. На думку аналітиків, під час операції українські військові могли застосувати безекіпажні катери (БЕК), про які раніше публічно не повідомлялося.

За інформацією українських ВМС, унаслідок атаки було уражено елітний спецпідрозділ супротивника, що перебував на платформі, а також знищено протитанковий ракетний комплекс, ймовірно 9К135 "Корнет", і технічні засоби розвідки та спостереження.

У ВМС не уточнили, які саме дрони застосовувалися, проте на опублікованих кадрах видно використання носіїв дронів-камікадзе. У зв'язку з цим аналітики Defense Express зазначили, що відео з відкритих джерел дає змогу розглянути кілька можливих варіантів.

Версія 1. Barracuda

Найімовірнішим варіантом експерти називають БЕК Barracuda, — один із новітніх морських дронів ВМС України, розроблений у 40-й окремій бригаді берегової оборони.

Відео дня

Існує дев'ять відомих модифікацій Barracuda, причому зовнішній вигляд далеко не всіх демонструвався публічно. На відео можна помітити характерну форму носової частини. Що стосується точності наведення, то тут не виключено використання систем штучного інтелекту, про які раніше згадували розробники Barracuda.

Версія 2. Sea Baby від СБУ

Другий варіант — модифікація дрона Sea Baby, розробленого Службою безпеки України.

Конструкція апарата, зафіксована на відео, схожа з варіантом Sea Baby, захопленим росіянами у вересні 2025 року. Зокрема, увагу привертає піднесення в районі двигуна з характерними елементами охолодження, помітними в тепловізійному зображенні FPV-дрона.

Також збігається розташування антен, РЛС і осередків для FPV-дронів, хоча внутрішня конфігурація корпусу дещо інша.

Версія 3. Невідомий БЕК

Ще одна версія — новий тип морського дрона, раніше не представлений публічно. Подібні апарати вже застосовувалися ВМС у грудні 2024 року, коли було зафіксовано атаку на газові платформи в Чорному морі.

Тоді аналітик HI Sutton припустив, що це експериментальна модель безпілотника-носія FPV-дронів, зображення якої він опублікував. Можливо, нинішня атака проведена модернізованою версією того ж типу.

Український морський носій безпілотників Фото: Naval News

Аналітики також зазначили, що російські джерела суперечливо описують події. За одними даними, атакувало шість дронів з одного напрямку, за іншими — дев'ять апаратів із двох напрямків.

При цьому всі вони сходяться у твердженні, що лише один дрон досяг мети, а решту нібито знищили засобами ППО, включно з "Ланцетами" і ПТРК "Корнет".

Однак аналіз опублікованого відео показує, що щонайменше два дрони-камікадзе досягли мети, а деякі апарати, ймовірно, виконували функції повторного запуску FPV-дронів і могли повернутися на базу після завершення бойового завдання.

Раніше ми писали про деталі операції ВМС України, метою якої стала бурова платформа "Сиваш". Повідомлялося, що внаслідок атаки було виведено з ладу обладнання, яке забезпечувало контролювання росіянами судноплавства і повітряного простору в північно-західній частині Чорного моря.