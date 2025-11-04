Удар по буровой установки "Сиваш": ВСУ могли применить неизвестные морские дроны (видео)

Военно-морские силы Украины опубликовали видео атаки морских беспилотников на самоподъемную буровую установку "Сиваш", расположенную в акватории Черного моря. По мнению аналитиков, в ходе операции украинские военные могли применить безэкипажные катера (БЭК), о которых ранее публично не сообщалось.

По информации украинских ВМС, в результате атаки было поражено элитное спецподразделение противника, находившееся на платформе, а также уничтожены противотанковый ракетный комплекс, предположительно 9К135 "Корнет", и технические средства разведки и наблюдения.

В ВМС не уточнили, какие именно дроны применялись, однако на опубликованных кадрах видно использование носителей дронов-камикадзе. В этой связи аналитики Defense Express отметили, что видео из открытых источников позволяет рассмотреть несколько возможных вариантов.

Версия 1. Barracuda

Наиболее вероятным вариантом эксперты называют БЭК Barracuda, — один из новейших морских дронов ВМС Украины, разработанный в 40-й отдельной бригаде береговой обороны.

Существует девять известных модификаций Barracuda, причем внешний вид далеко не всех демонстрировался публично. На видео можно заметить характерную форму носовой части. Что касается точности наведения, то здесь не исключено использование систем искусственного интеллекта, о которых ранее упоминали разработчики Barracuda.

Версия 2. Sea Baby от СБУ

Второй вариант — модификация дрона Sea Baby, разработанного Службой безопасности Украины.

Конструкция аппарата, зафиксированная на видео, схожа с вариантом Sea Baby, захваченным россиянами в сентябре 2025 года. В частности, внимание привлекает возвышение в районе двигателя с характерными элементами охлаждения, заметными в тепловизионном изображении FPV-дрона.

Также совпадает расположение антенн, РЛС и ячеек для FPV-дронов, хотя внутренняя конфигурация корпуса несколько иная.

Версия 3. Неизвестный БЭК

Еще одна версия — новый тип морского дрона, ранее не представленный публично. Подобные аппараты уже применялись ВМС в декабре 2024 года, когда была зафиксирована атака на газовые платформы в Черном море.

Тогда аналитик HI Sutton предположил, что это экспериментальная модель беспилотника-носителя FPV-дронов, изображение которой он опубликовал. Возможно, нынешняя атака проведена модернизированной версией того же типа.

Украинский морской носитель беспилотников Фото: Naval News

Аналитики также отметили, что российские источники противоречиво описывают события. По одним данным, атаковало шесть дронов с одного направления, по другим — девять аппаратов с двух направлений.

При этом все они сходятся в утверждении, что лишь один дрон достиг цели, а остальные якобы были уничтожены средствами ПВО, включая "Ланцеты" и ПТРК "Корнет".

Однако анализ опубликованного видео показывает, что как минимум два дрона-камикадзе достигли цели, а некоторые аппараты, вероятно, выполняли функции повторного запуска FPV-дронов и могли вернуться на базу после завершения боевой задачи.

Ранее мы писали о деталях операции ВМС Украины, целью которой стала буровая платформа “Сиваш”. Сообщалось, что в результате атаки было выведено из строя оборудование, которое обеспечивало контролирование россиянами судоходства и воздушного пространства в северо-западной части Черного моря.