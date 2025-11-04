ВСУ уничтожили российское спецподразделение на платформе "Сиваш" в Черном море, — The Telegraph (фото)

Украина уничтожила российское спецподразделение на буровой платформе "Сиваш" в Черном море, которую оккупанты использовали как военную позицию и разведывательный пункт. В результате удара были уничтожены противотанковые комплексы и оборудование, которое контролировало морское пространство вблизи Крыма.

Как сообщает The Telegraph, мишенью стала буровая платформа "Сиваш" — одна из так называемых "Башен Бойко", захваченных Россией после аннексии Крыма в 2014 году. По данным Военно-морских сил Украины, на платформе находилось спецподразделение РФ с современными средствами наблюдения и вооружения. Удар был точным и позволил вывести из строя оборудование, которое обеспечивало российское контролирование судоходства и воздушного пространства в северо-западной части Черного моря.

Россия в ответ распространила видеозапись, заявив, что якобы беспилотник Lancet уничтожил украинский корабль. Украинские военные отмечают, что на опубликованных кадрах зафиксировано совсем другое — работу украинского дрона-камикадзе по российским позициям, а не потерю украинского судна.

До оккупации платформа "Сиваш" принадлежала государственной компании "Черноморнефтегаз" и использовалась для добычи нефти и газа. После захвата Россия превратила ее в военный объект: там были установлены средства радиоэлектронной борьбы и гидроакустические системы для отслеживания морской активности.

Удар по платформе стал частью более широкой серии атак Украины на российские энергетические и военные объекты. На прошлой неделе украинские силы нанесли ракетные удары "Нептун" по Орловской теплоэлектростанции и Новобрянской подстанции, которые обеспечивали энергией предприятия оборонной промышленности РФ. Орловская ТЭС покрывала около 40% электроснабжения региона и большую часть тепла для местных жителей.

Аналитики отмечают, что Киев пытается ослабить логистические и производственные возможности Москвы, тогда как на линии фронта продолжаются активные бои. По оценкам Института изучения войны (ISW), в октябре российские войска продвинулись около на 461 кв. км, преимущественно в Донецкой области.

Между тем как пишет издание, в Покровске продолжается противодействие российским наступательным действиям. Украинские подразделения сообщают, что оккупанты действуют малыми группами без привлечения бронетехники и не имеют полного контроля над городом. 7-я десантно-штурмовая бригада заявляет, что операция по освобождению Покровска продолжается, тогда как враг пытается закрепиться также в направлении Мирнограда.

Напомним, что в ночь на 4 ноября в российском городе Стерлитамак был атакован АО "Стерлитамакский нефтехимический завод", на котором вспыхнул пожар.

Также Фокус писал, что этой ночью БпЛА атаковали горюче-смазочное предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенное в городе Кстово в Нижегородской области РФ.