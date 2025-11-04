ЗСУ знищили російський спецпідрозділ на платформі "Сиваш" у Чорному морі, — The Telegraph (фото)

Україна знищила російський спецпідрозділ на буровій платформі "Сиваш" у Чорному морі, яку окупанти використовували як військову позицію та розвідувальний пункт. У результаті удару було знищено протитанкові комплекси та обладнання, що контролювало морський простір поблизу Криму.

Як повідомляє The Telegraph, мішенню стала бурова платформа "Сиваш" — одна з так званих "Веж Бойка", захоплених Росією після анексії Криму у 2014 році. За даними Військово-морських сил України, на платформі перебував спецпідрозділ РФ із сучасними засобами спостереження та озброєння. Удар був точним і дозволив вивести з ладу обладнання, яке забезпечувало російське контролювання судноплавства і повітряного простору в північно-західній частині Чорного моря.

Росія у відповідь поширила відеозапис, заявивши, що нібито безпілотник Lancet знищив український корабель. Українські військові наголошують, що на опублікованих кадрах зафіксовано зовсім інше — роботу українського дрона-камікадзе по російських позиціях, а не втрату українського судна.

ЗСУ знищили російський спецпідрозділ на платформі "Сиваш" у Чорному морі Фото: ВМС ВСУ

До окупації платформа "Сиваш" належала державній компанії "Чорноморнафтогаз" та використовувалася для видобутку нафти й газу. Після захоплення Росія перетворила її на військовий об’єкт: там було встановлено засоби радіоелектронної боротьби та гідроакустичні системи для відстеження морської активності.

Удар по платформі став частиною ширшої серії атак України на російські енергетичні та військові об’єкти. Минулого тижня українські сили завдали ракетних ударів "Нептун" по Орловській теплоелектростанції та Новобрянській підстанції, що забезпечували енергією підприємства оборонної промисловості РФ. Орловська ТЕС покривала приблизно 40% електропостачання регіону і більшу частину тепла для місцевих жителів.

Аналітики зазначають, що Київ намагається послабити логістичні та виробничі можливості Москви, тоді як на лінії фронту тривають активні бої. За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), у жовтні російські війська просунулися близько на 461 кв. км, переважно в Донецькій області.

Тим часом як пише видання, у Покровську триває протидія російським наступальним діям. Українські підрозділи повідомляють, що окупанти діють малими групами без залучення бронетехніки та не мають повного контролю над містом. 7-ма десантно-штурмова бригада заявляє, що операція зі звільнення Покровська продовжується, тоді як ворог намагається закріпитися також у напрямку Мирнограда.

Нагадаємо, що у ніч на 4 листопада у російському місті Стерлітамак був атакований АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод", на якому спалахнула пожежа.

Також Фокус писав, що цієї ночі БпЛА атакували паливно-мастильне підприємство "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що розташоване у місті Кстово у Нижньогородській області РФ.