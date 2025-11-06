Украина могла тайно получить 140 морских дронов Rattler: что о них известно (видео)

Королевский флот Великобритании провел трехдневные испытания морских беспилотников Rattler, разработанных компанией Syos Aerospace. Пять аппаратов действовали в составе "волчьей стаи", сопровождая два патрульных корабля, которые имитировали вторжение российских судов. Особенность публичных испытаний — беспилотные катера уже побывали на войне в Украине, выполнив задание на дистанции 1000 км.

Тесты продемонстрировали концепцию коллективного применения морских дронов — одну из ключевых тенденций современной морской войны. Об этом пишет Naval News. Аналитики объяснили, что появление Rattler в Украине совпало з активизацией спецопераций Сил обороны в Черном море.

По данным разработчиков, Rattler был создан и собран всего за два месяца на базе жесткой надувной лодки RHIB длиной 7,2 метра. Для превращения в беспилотник на нее установили комплект навигационного оборудования, систем связи и управления.

Примечательно, что авторы публикации уточнили, что беспилотники Syos Aerospace уже имеют боевой опыт применения. Речь идет о модели SM300, которая способна действовать на дистанции свыше 1000 км, нести до 300 кг полезной нагрузки и стоит около 210 тысяч долларов. Для устойчивой навигации дрон использует 8–16-канальную CRPA-антенну, а связь обеспечивается через спутниковую систему.

Морские дроны ВСУ — как Rattler попали в Украину

Генеральный директор Syos Aerospace заявил, что компания поставила более 140 морских беспилотников за последние 12 месяцев, однако не уточнил, какие именно модели вошли в это число, и кому они предназначались.

В связи с этим обозреватели Defense Express отметили, что с высокой вероятностью, часть этих аппаратов могла быть поставлена в Украину. Так весной 2025 года Syos получила контракт от правительства Великобритании на поставку неназванных морских дронов для Украины на сумму 40 миллионов долларов. Это совпадает по срокам с началом активного применения украинскими силами морских беспилотных систем в Черном море.

Также обозреватели напомнили, что в 2024 году у берегов Румынии был найден морской дрон, построенный на базе RHIB и оснащенный боевой частью от советской противокорабельной ракеты П-15 "Термит". По оценке экспертов, устройство, вероятно, принадлежало Украине. Во всяком случае не исключено, что этот образец мог быть одной из первых экспериментальных платформ Syos Aerospace, переданных для полевых испытаний украинской стороне.

Напомним, Военно-морские силы Украины опубликовали видео атаки морских беспилотников на буровую установку "Сиваш", расположенную в акватории Черного моря. В результате атаки было поражено элитное спецподразделение ВС РФ.