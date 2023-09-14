Военные НАТО испытали в деле морской дрон-подрывник Thales: как он справился с задачей

Подобными подводными дронами хотят оснастить весь флот заменив ими специальные корабли для разминирования.

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Компания Thales вместе с военными из Франции и Великобритании протестировали способность подводного дрона обезвреживать морские мины в рамках программы Maritime Mine Countermeasures (Морские Минные Контрмеры). Об этом сообщает C4ISRNET.

В ходе испытания дистанционно управляемого подводного аппарата выяснилось, что подводный дрон успешно справляется с морской взрывчаткой и разработчики из компании Thales создали качественный беспилотный аппарат для программы MMCM, получившей во Франции название SLAM-F. Это программа Франции и Италии по разработке нового поколения противоминных систем для ВМС. Программа была запущена в 2018 году и должна завершиться в 2029 году.

Морские испытания проходили дистанционно из командного центра компании в Бресте (Франция) совместно с представителями ВМС Франции, французского агентства оборонных закупок DGA, Королевского военно-морского флота Великобритании и Министерства обороны Великобритании, а также Организации совместных вооружений.

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Процесс разминирования был осуществлен дистанционно через систему управления миссией M-Cube компании Thales, которая идентифицирует мины в море, после чего подводный дрон успешно устанавливает заряды на донные мины или якорные мины.

Согласно программе MMCM флот этих Франции и Великобритании должен заменить на подобные морские дроны все существующие платформы противоминной борьбы, включая минные искатели класса Tripartite. По данным Министерства вооруженных сил Франции, архитектура системы MMCM включает в себя два дрона — один из которых оснащен буксируемым гидролокатором, а другой — дистанционно управляемым роботом — и два подводных дрона, отвечающих за обнаружение, классификацию и локализацию мин. Дистанционно управляемый робот позволяет обнаруживать и обезвреживать мины.

Эти дроны будут способны распознавать подводные объекты с очень высоким разрешением благодаря "многоаспектному гидролокатору" производства Thales. Сонар может делать снимки с трех разных углов за один проход, что позволяет оператору более легко и быстро охарактеризовать объект. Система MMCM также сможет обнаруживать, идентифицировать и обезвреживать мины глубиной до 300 метров по сравнению с нынешними 120 метрами, сообщило министерство.

Ранее Фокус сообщал, что Турция создает беспилотный подводный аппарат Deringöz. Одна из задач подводного аппарата будет поиск и обезвреживание мин. Для этого Deringöz будет иметь современное оборудование.