США построят боевой подводный дрон для превосходства в океане: раскрыты характеристики

Военные хотят как можно быстрее получить беспилотники, чтобы запускать их с подводных лодок на большую глубину.

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Военно-морской флот США объявил о тендере на создание большого беспилотного подводного аппарата (LDUUV) и уже разослал информацию с требованиями по проекту своим основным партнерам по оборонной отрасли, сообщает The Defense Post. Военные говорят, что надеются получить быстрый отклик на свои запросы, так как подобного рода аппарат нужен им "как можно скорее".

Среди основных своих требований к будущему устройству LDUUV военные указывают возможность простой и надежной модификации различными модулями для возможности оборудовать будущий подводный беспилотник различными модулями и полезной нагрузкой. Это позволит использовать LDUUV в широком спектре военных миссий и не ограничиваться чем-то одним.

Есть требования и к размерам устройства: LDUUV должен иметь диаметр 1,2 метра, 2,4 метра длину. Такие размеры имеют критическое значение, ведь ВМС США хотят иметь возможность спускать подводный аппарат прямо с борта подлодок.

Конечно, военные выдвигают высокие требования и в автономности будущего LDUUV. Он должен обладать многодневным запасом хода и быть способным погружаться на океанскую глубину. LDUUV планируется оснастить всеми современными системами навигации, связи, наведения и управления.

В то же время, ВМС США в 2025 году получат от известного производителя вооружения Raytheon особую радиоуправляемую торпеду Barracuda UUV. Армия уже выделил на разработку и производство аппарата $25,5 млн. Barracuda UUV представляет собой очень компактную полуавтономную одноразовую систему обезвреживания мин, которая имеет 90 см в длину и 12 см в диаметре. Причем эту "умную" торпеду Raytheon разрабатывала по заказу Пентагона еще с 2018 году получив на эти цели $83,3 млн.

Ранее Фокус рассказывал, что военные инженеры из Южной Кореи показали рой беспилотных подлодок как Combat XLUUV. По их мнению они значительно изменят морские бои за счет использования тяжеловесных ракет LIG Nex1 Tiger Shark с проводным наведением. Так же на подводных беспилотниках установят конформные гидролокаторы вдоль корпуса и X-образную конфигурацию руля направления.