Военные получат особую беспилотную торпеду Barracuda: для чего она понадобилась на флоте

Специальный подводный аппарат построит компания Raytheon получив $25,5 млн от Пентагона.

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ВМС США в 2025 году получат от известного производителя вооружения Raytheon особую радиоуправляемую торпеду Barracuda UUV, сообщает Military Aerospace Electronics. Армия уже выделил на разработку и производство аппарата $25,5 млн.

Barracuda UUV представляет собой очень компактную полуавтономную одноразовую систему обезвреживания мин, которая имеет 90 см в длину и 12 см в диаметре. Причем эту "умную" торпеду Raytheon разрабатывала по заказу Пентагона еще с 2018 году получив на эти цели $83,3 млн.

Автономную торпеду оператор будет направлять к обнаруженным океанским минам, причем любого вида (подводным или надводным) и достигнув цели торпеда подорвет мину и себя вместе с ней.

Небольшой размер Barracuda UUV позволяет запускать эту торпеду даже с обычных боевых лодок. Пока что для управления зарядом противоминной торпеды требуется контроль оператора с лодки или корабля, но в дальнейшем связь обеспечат через гидроакустические буи ВМС на борту вертолетов или боевых самолетов.

Чиновники ВМФ США рассматривают торпеду Barracuda как часть комплекса задач противоминной защиты прибрежного боевого корабля. Военно-морской флот также будет использовать Barracuda в противоминных операциях на берегу для обучения флота.

Ранее Фокус писал, что инженеры создали автономный вертолет: на что способен аппарат и что о нем известно.