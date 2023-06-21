Військові отримають особливу безпілотну торпеду Barracuda: навіщо вона знадобилася на флоті

Спеціальний підводний апарат побудує компанія Raytheon, отримавши $25,5 млн від Пентагону.

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ВМС США у 2025 році отримають від відомого виробника озброєння Raytheon особливу радіокеровану торпеду Barracuda UUV, повідомляє Military Aerospace Electronics. Армія вже виділила на розробку та виробництво апарату $25,5 млн.

Barracuda UUV є дуже компактною напівавтономною одноразовою системою знешкодження мін, яка має 90 см у довжину і 12 см у діаметрі. Причому цю "розумну" торпеду Raytheon розробляла на замовлення Пентагону ще з 2018 року, отримавши на ці цілі $83,3 млн.

Автономну торпеду оператор спрямовуватиме до виявлених океанських мін, причому будь-якого виду (підводним чи надводним) і досягнувши мети торпеда підірве міну та себе разом із нею.

Невеликий розмір Barracuda UUV дозволяє запускати цю торпеду навіть зі звичайних бойових човнів. Поки що для керування зарядом протимінної торпеди потрібен контроль оператора з човна чи корабля, але надалі зв'язок забезпечать через гідроакустичні буї ВМС на борту гелікоптерів чи бойових літаків.

Чиновники ВМФ США розглядають торпеду Barracuda як частину комплексу завдань протимінного захисту прибережного бойового корабля. Військово-морський флот також використовуватиме Barracuda у протимінних операціях на березі для навчання флоту.

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