Інженери створили автономний вертоліт: на що здатний апарат і про нього відомо

До безпілотника можна буде приєднати багато різних модулів для дослідження території.

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Турецька компанія Turkish Aerospace Industries представила на паризькому авіасалоні свій компактний безпілотний гелікоптер, повідомляє UAS Vision.

Невеликий розмір невипадковий – апарат служить безпілотним та швидким засобом доставки необхідного обладнання чи запасів у важкодоступні райони. Вага в 50 кг на сьогодні вважається більш ніж солідною для БПЛА такого формату. Безпілотник може забезпечити необхідними медикаментами, боєприпасами або іншим спорядженням невеликий загін прямо на полі бою. З інженерної точки зору ця модель побудована на базі попередніх безпілотних вертольотів ANKA-2 й ANKA-3 і має всі їхні переваги в аспекті управління та авіоніки.

Модель побудована на базі попередніх безпілотних вертольотів ANKA-2 та ANKA-3 Фото: Соцмережi

Крім вантажів автономний вертоліт зможе нести інше корисне навантаження у вигляді камер або сенсорних датчиків. Таким чином, його можна буде використовувати в наукових або навіть військових цілях для контролю та обстеження територій.

Якщо модель у майбутньому покаже себе з кращого боку, то компанія обіцяє почати розробку подібних вертольотів безпілотних, але вже більших версій, які зможуть перевозити більше вантажів.

Раніше Фокус писав, що вчені створили потужний електродвигун: підійде навіть для великих літаків.