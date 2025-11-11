"Дает командиру больше возможностей": подводный дрон Speartooth получит новые функции (видео)

Компании C2 Robotics и Thales объявили о партнерстве с целью интеграции технологии датчиков Thales в большой беспилотный подводный аппарат Speartooth (LUUV) австралийского производства.

Модернизированный дрон Speartooth будет выявлять, классифицировать и передавать разведывательные данные в режиме реального времени о потенциальных подводных и надводных угрозах в океане. Об этом пишет The Defense Post.

Подводный дрон Speartooth

Сообщается, что новая платформа будет сочетать подводные дроны Speartooth от C2 Robotics с буксируемой антенной решеткой BlueSentry от Thales и пассивной гидролокационной технологией BlueSeeker.

Как объясняют в издании, в отличие от стационарных датчиков морского дна или кратковременных гидролокационных буев, предложенная многоуровневая сеть будет использовать автономные транспортные средства, способные оставаться под водой в течение длительного времени.

Подводный беспилотник Speartooth будет находиться на морском дне для мониторинга активности и сбережения энергии, а при необходимости подниматься на поверхность для передачи данных о проходящих мимо подводных лодках или кораблях.

"То, что мы вам здесь даем, — это выносливость. Итак, настойчивость и выносливость разведки, наблюдения и рекогносцировки. Это дает командиру гораздо больше возможностей для охвата и гибкости в отношении размещения систем разведки и обнаружения", — сказал руководитель кампании Thales Australia Гэвин Генри.

Дрон Speartooth: что о нем известно

Подводный беспилотный аппарат Speartooth построен из композитного материала корпуса и имеет настраиваемый отсек для датчиков, боеприпасов и других полезных грузов, касающихся конкретной миссии. Длина аппарата составляет 8 метров.

Подводный беспилотник Speartooth Фото: Скриншот

Беспилотник оснащен гибридным литий-ионным и дизельным двигателем в сочетании с электрическим пропеллером, что обеспечивает рабочую глубину полета 2000 метров и дальность полета 2000 километров

Напомним, компания Thales объявила о поставках морских дронов Военно-морским силам Франции в рамках франко-британской противоминной программы MMCM.

Фокус также сообщал, что украинский стартап Strug разрабатывает беспилотные лодки, которые несут на себе ударные FPV-дроны, увеличивая тем самым их дальность поражения.