"Дає командиру більше можливостей": підводний дрон Speartooth отримає нові функції (відео)

Компанії C2 Robotics та Thales оголосили про партнерство з метою інтеграції технології датчиків Thales у великий безпілотний підводний апарат Speartooth (LUUV) австралійського виробництва.

Модернізований дрон Speartooth буде виявляти, класифікувати та передавати розвідувальні дані в режимі реального часу про потенційні підводні та надводні загрози в океані. Про це пише The Defense Post.

Підводний дрон Speartooth

Повідомляється, що нова платформа поєднуватиме підводні дрони Speartooth від C2 Robotics з буксируваною антенною решіткою BlueSentry від Thales та пасивною гідролокаційною технологією BlueSeeker.

Як пояснюють у виданні, на відміну від стаціонарних датчиків морського дна або короткочасних гідролокаційних буїв, запропонована багаторівнева мережа використовуватиме автономні транспортні засоби, здатні залишатися під водою протягом тривалого часу.

Відео дня

Важливо

"Ефект був вражаючим": Британія випробувала "вовчу зграю" з морських дронів (фото)

Підводний безпілотник Speartooth буде перебувати на морському дні для моніторингу активності та заощадження енергії, а при потребі підніматися на поверхню для передачі даних про підводні човни або кораблі, що проходять повз.

"Те, що ми вам тут даємо, — це витривалість. Отже, наполегливість і витривалість розвідки, спостереження та рекогносцировки. Це дає командиру набагато більше можливостей для охоплення та гнучкості щодо розміщення систем розвідки та виявлення", — сказав керівник кампанії Thales Australia Гевін Генрі.

Дрон Speartooth: що про нього відомо

Підводний безпілотний апарат Speartooth побудований з композитного матеріалу корпусу та має налаштовуваний відсік для датчиків, боєприпасів та інших корисних вантажів, що стосуються конкретної місії. Довжина апарата становить 8 метрів.

Підводний безпілотник Speartooth Фото: Скріншот

Безпілотник оснащений гібридним літій-іонним та дизельним двигуном у поєднанні з електричним пропелером, що забезпечує робочу глибину польоту 2000 метрів та дальність польоту 2000 кілометрів

Нагадаємо, компанія Thales оголосила про постачання морських дронів Військово-морським силам Франції в рамках франко-британської протимінної програми MMCM.

Фокус також повідомляв, що український стартап Strug розробляє безпілотні човни, які несуть на собі ударні FPV-дрони, збільшуючи тим самим їхню дальність ураження.