"Дає командиру більше можливостей": підводний дрон Speartooth отримає нові функції (відео)
Компанії C2 Robotics та Thales оголосили про партнерство з метою інтеграції технології датчиків Thales у великий безпілотний підводний апарат Speartooth (LUUV) австралійського виробництва.
Модернізований дрон Speartooth буде виявляти, класифікувати та передавати розвідувальні дані в режимі реального часу про потенційні підводні та надводні загрози в океані. Про це пише The Defense Post.
Повідомляється, що нова платформа поєднуватиме підводні дрони Speartooth від C2 Robotics з буксируваною антенною решіткою BlueSentry від Thales та пасивною гідролокаційною технологією BlueSeeker.
Як пояснюють у виданні, на відміну від стаціонарних датчиків морського дна або короткочасних гідролокаційних буїв, запропонована багаторівнева мережа використовуватиме автономні транспортні засоби, здатні залишатися під водою протягом тривалого часу.
Підводний безпілотник Speartooth буде перебувати на морському дні для моніторингу активності та заощадження енергії, а при потребі підніматися на поверхню для передачі даних про підводні човни або кораблі, що проходять повз.
"Те, що ми вам тут даємо, — це витривалість. Отже, наполегливість і витривалість розвідки, спостереження та рекогносцировки. Це дає командиру набагато більше можливостей для охоплення та гнучкості щодо розміщення систем розвідки та виявлення", — сказав керівник кампанії Thales Australia Гевін Генрі.
Дрон Speartooth: що про нього відомо
Підводний безпілотний апарат Speartooth побудований з композитного матеріалу корпусу та має налаштовуваний відсік для датчиків, боєприпасів та інших корисних вантажів, що стосуються конкретної місії. Довжина апарата становить 8 метрів.
Безпілотник оснащений гібридним літій-іонним та дизельним двигуном у поєднанні з електричним пропелером, що забезпечує робочу глибину польоту 2000 метрів та дальність польоту 2000 кілометрів
