Морські дрони озброяться ракетами NSM: які цілі вони зможуть знищувати (фото)

Компанії Leidos Australia та Kongsberg Defense & Aerospace розглядають можливу інтеграцію ракети Naval Strike Missile (NSM) у морські дрони Sea Archer та Longbow.

Оснащення дронів Leidos Sea Archer та Long Bow ракетами NSM покликане розширити ударні можливості ВМС Австралії. Про це пише Naval News.

Морський дрон Sea Archer здатний розвивати пікову швидкість до 40 вузлів з ефективною дальністю ходу 1500 морських миль, несучи при цьому модульне корисне навантаження понад 900 кг. Система управління боєм судна використовує штучний інтелект (ШІ).

Sea Archer Фото: Leidos

Що стосується дрона Longbow, його називають "старшим братом" Sea Archer. Безпілотник має схожу конструкцію, однак може нести цілих 3000 кг корисного навантаження на відстань до 2750 морських миль.

Що відомо про ракету NSM

Пускова установка NSM Фото: Naval News

NSM — це вдосконалена крилата ракета п'ятого покоління, розроблена як для морських ударів, так і для наземних атак на сильно захищені цілі. Її можна запускати з палуби кораблів або з вантажівок берегової охорони.

Наразі Австралія розміщує NSM на борту багатьох суден, включаючи фрегати класу Anzac та есмінці класу Hobart. Також очікується що їх інтегрують у майбутні фрегати класу Hunter, австралійську похідну від фрегатів класу Type-26 компанії BAE.

Серед переваг ракет NSM згадується форм-фактор, ідеальний для заміни застарілих корабельних варіантів у західних флотах, а також для будь-яких потенційних альтернативних пускових платформ. Маса однієї ракети становить 407 кг, а довжина трохи менше 4 метрів.

