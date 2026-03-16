"Даже не видели оружия": украинские дроны Magura "потопили" фрегат НАТО во время совместных учений

Во время учений у берегов Португалии украинцы продемонстрировали возможности своих морских дронов Magura, успешно "потопив" фрегат Североатлантического альянса и победив во всех сценариях.

Команда, возглавляемая Украиной, поразила силы НАТО во время многонациональных военно-морских учений REPMUS/Dynamic Messenger 2025, из чего Альянс теперь хочет извлечь для себя уроки. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сценариев, отработанных в ходе учений, было всего 5. Отрабатывались в частности защита портов и конвоев, а также нападение на конвои. Все они завершились победой "красных" над "синими" (под этим цветом выступали силы НАТО). "Красные" состояли из американских, британских, испанских и других подразделений под председательством украинцев.

В ходе учений были применены украинские морские беспилотники Magura V7, способные таранить вражеские корабли или атаковать их с помощью установленного на них оборудования. Их на учения из НАТО привезли несколько: один — оборудован средствами разведки и взрывным зарядом, другой — пулеметом. Другие страны, участвовавшие в учениях, также использовали беспилотные лодки.

Украинские морские беспилотники Magura V7 — украинские морские беспилотники

Условия "победы" были следующими: "вражеские" корабли на самом деле не атаковались, а для зачисления отработки успешной достаточно было навести прицел на противника. Когда морской дрон атаковал корабль, чтобы уничтожить его радар, он считался победителем, если наводил прицел на радар до того, как его обнаружили. Перехваченным он считался при условии, что экипаж успел его заснять быстрее.

Как Magura "потопили" фрегат НАТО

Всего в учениях приняли участие десятки подразделений. Кроме морских беспилотников, применялись также самолеты и большие военные корабли. По итогам всех сценариев, победу одержали "красные", а сами учения продемонстрировали, что Североатлантический альянс не готов к подобным атакам.

Украинские дроны во время имитированной атаки совершили столько "попаданий" по фрегату НАТО, что в условиях реального боя он бы затонул, пишет издание. Также после нескольких минут "синие" спросили, ничего не подозревая, атакуют ли ее.

"Проблема была не в том, что они не могли нас остановить — они даже не видели нашего оружия", — рассказал украинский источник в комментарии изданию.

Медиа также подытожило, что эти учения выявили уязвимость военно-морских сил НАТО. Альянс получил "ценные уроки" благодаря украинскому опыту.

Напомним, 4 марта издание Defense Express сообщало, что США модифицировали украинский морской дрон Magura V7.

Также в ноябре 2025 года в Defence24 рассказали, что Польша будет производить украинские морские дроны.