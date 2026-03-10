Инженеры создали дрон-амбифию AVATAAR: несет взрывчатку, парит в воздухе и воде (фото)

Дрон AVATAAR имеет крылья для полета в воздухе и сонар для работы под водой, рассказали авторы изобретения. Инновационное устройство может использоваться для разведки в двух средах и пригодится для обороны от вражеских средств поражения. Как работает дрон-амфибия и были ли аналогичные изобретения у Сил обороны Украины?

Беспилотник AVATAAR создал индийский стартап, который в марте 2026 года сделал презентацию изобретения и показал концепцию, но не готовое устройство. Дрон назвали из-за англоязычной аббревиатуры Amphibious Vehicle for Autonomous Tactical Aerial: в переводе — "Амфибийное транспортное средство для автономной тактической воздушной и водной разведки", рассказали на портале индийского стартапа. Устройство может взлетать с суши, долететь в воздухе до нужной цели, нырнуть в воду и выполнить поставленную задачу. Изобретение объединяет несколько типов дронов — воздушного, надводного и подводного, говорится в презентации изобретателей.

Компания представила изобретение 5 марта и получила финансирование — 125 млн рупий (около 1 млн долл.). Как рассказал руководитель стартапа, дрон AVATAAR имеет трехслойную защиту для работы в воздухе и под водой. Каркас изготовлен из углеродного волокна, он устойчив к коррозии в морской воде и, ко всему, имеет специальное покрытие для защиты от соли и мусора. Впрочем, его рекомендуют промывать пресной водой после использования. Также отмечается, что уже создан прототип, который прошел все необходимые испытания.

Создание дронов — как выглядит беспилотник-амфибия AVATAAR

Характеристики дрона AVATAAR:

предназначен для тактических миссий и разведки;

форма — самолетного типа, на передней кромке крыльев — пропеллеры (не указано, для полета или движения в воде);

набор датчиков и оборудования — светодиодные фонари, модем, сонар, систему подводного позиционирования USBL (SeaTrac Ultra Short Baseline), гидроакустический прибор для подводного измерения скорости и курса (доплеровский измеритель скорости, Doppler Velocity Log — DVL);

направления использования — для защиты портов, для применения в качестве барражирующего боеприпаса, для подводного обследования надстройки, для береговой разведки, для поисково-спасательных операций и экологический мониторинг.

Разработчики не показали видео работы дрона AVATAAR, но опубликовал визуализацию с датчиками, которые имеет новый беспилотник-амфибия. В открытом доступе нет данных о размерах изобретения, дальности в воде и воздухе, высоте полета, глубине погружения, грузоподъемности, скорости. Поскольку указано, что устройство несет взрывчатку, то, вероятно, грузоподъемность около 1-1,5 кг, как у некоторых FPV.

Создание дронов — датчики AVATAAR

Создание дронов — есть ли амфибии у ВСУ

Отметим, в сети можно отыскать информацию о дронах-амфибиях, которые создали в Украине и готовились передать ВСУ. Об одном из таких случаев стало известно еще в 2023-24 годах. Как рассказал специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов, создали специальную модель Shrike FPV, который обладал способностью садиться и стартовать с поверхности воды. Между тем в январе 2025 года стало известно, что Китай создал первый в мире водолетающий дрон Feiyi.

Создание дронов — почти амфибия Shrike FPV почти амфибия

В то же время, Силы обороны Украины активно используют другие типы морских дронов. Среди них — беспилотник Magura V5, к которому пристроили ракетную установку. Кроме того, работают Sea Baby (надводные) и Sub Sea Baby (подводные), которые используются для ударов по кораблям, субмаринам и портам РФ. Еще одно изобретение — подводные дроны "Толока" и "Маричка", способные пронести сотни килограммов взрывчатки через все Черное море.

Напоминаем, 4 марта на портале Defense Express рассказали, как США модифицировали морские дроны Украины Magura V7.