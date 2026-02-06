В РФ показали новый морской дрон-матку "Скорлупа": на что он способен (видео)

Россияне показали испытания нового надводного дрона-матки "Скорлупа" от компании "Ушкуйник". Он может нести на себе оптоволоконные FPV-дроны "КВН".

Кадры тестирования морского дрона "Скорлупа", взятые с российских ресурсов, распространены 6 февраля в Telegram-канале "Социально-бытовой журнал "Водограй". Сообщается, что производителем беспилотника является научно-производственный центр "Ушкуйник", также производящий самые массовые российские оптоволоконные дроны "Князь Вандал Новгородский".

Из фото и видео получается, что "Скорлупа" управляется через оптоволокно и является дроном-маткой — то есть несет "КВН", также на оптоволокне.

В издании "Милитарный" отметили, что новый аппарат россияне также могут применять как дрон-камикадзе. По словам обозревателей, дрон-матка имеет специальный ангар для транспортировки нескольких FPV, закрывающийся защитными створками, чтобы во время движения вода не попадала внутрь. Также беспилотник оснащен FPV-камерой, которая установлена на небольшой надстройке.

Поскольку на опубликованных кадрах "Скорлупа" заметно качается на волнах, обозреватели предположили, что он имеет ограниченную мореходность. Также, по их мнению, вряд ли этот дрон может работать на большом отставне от берега, так как использует оптоволоконный кабель, который может оборваться из-за собственного веса.

По мнению авторов статьи, дрон может быть предназначен для использования на реках или недалеко от берега, например, на Днепре для увеличения дальности применения FPV-дронов "КВН", которые в новейших модификациях способны преодолевать около 50 км.

Напомним, 3 февраля Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал, что Россия впервые обстреляла Украину "Герберами", которые несли FPV. По его словам, так враг может сбрасывать FPV-дроны, чтобы разведывать позиции противовоздушной обороны или месторасположение подстанций.

В августе 2025 года "Флеш" рассказывал, что РФ вооружилась новыми беспилотными катерами, работу которых продемонстрировала на учениях "Июльский шторм" в Балтийском море.