В РФ показали новий морський дрон-матку "Скорлупа": на що він здатен (відео)

Росіяни показали випробування нового надводного дрона-матки "Скорлупа" від компанії "Ушкуйник". Він може нести на собі оптоволоконні FPV-дрони "КВН".

Кадри тестування морського дрона "Скорлупа", взяті з російських ресурсів, поширені 6 лютого в Telegram-каналі "Соціально-Побутовий Журнал "Водограй". Повідомляється, що виробником безпілотника є науково-виробничий центр "Ушкуйник", що також виробляє наймасовіші російські оптоволоконні дрони "Князь Вандал Новгородский".

З фото та відео виходить, що "Скорлупа" керується через оптоволокно та є дроном-маткою — тобто несе "КВН", також на оптоволокні.

У виданні "Мілітарний" зазначили, що новий апарат росіяни також можуть застосовувати як дрон-камікадзе. За словами оглядачів, дрон-матка має спеціальний ангар для транспортування кількох FPV, що закривається захисними створками, щоб під час руху вода не потрапляла всередину. Також безпілотник оснащений FPV-камерою, яка встановлена на невеликій надбудові.

Відео дня

Оскільки на опублікованих кадрах "Скорлупа" помітно хитається на хвилях, оглядачі припустили, що він має обмежену морепрохідність. Також, на їх думку, навряд чи цей дрон може працювати на великій відставні від берега, бо використовує оптоволоконний кабель, який може обірватися через власну вагу.

На думку авторів статті, дрон може бути призначений для використання на річках чи неподалік берега, наприклад, на Дніпрі для збільшення дальності застосування FPV-дронів "КВН", які в новітніх модифікаціях спроможні долати близько 50 км.

Нагадаємо, 3 лютого Сергій "Флеш" Бескрестнов розповідав, що Росія вперше обстріляла Україну "Герберами", які несли FPV. За його словами, так ворог може скидати FPV-дрони, щоб розвідувати позиції протипоітряної оборони чи місцерозташування підстанцій.

У серпні 2025 року "Флеш" розповідав, що РФ озброїлася новими безпілотними катерами, роботу яких продемонструвала на навчаннях "Липневий шторм" у Балтійському морі.