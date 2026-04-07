Вже пройшов випробування: в Україні показали новий морський дрон "Лілія" (відео)
Українська компанія «Мануфактура Крокус» кодифікувала новий безекіпажний надводний комплекс під назвою «Лілія».
Морський дрон "Лілія" є багатоцільовою платформою для виконання завдань на воді. Деталі компанія-розробник розкрила в інтерв’ю "Мілітарному".
Повідомляється, що новий безпілотник призначений для десантних операцій, розвідки, постачання, патрулювання та спеціальних місій у прибережних і річкових районах. Дистанційне керування здійснюється з використанням каналів Starlink або LTE.Важливо
За даними розробників, морський дрон "Лілія" може працювати в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Заявлений тактичний радіус дії безпілотника становить від 80 кілометрів.
Модульна архітектура дозволяє адаптувати платформу під різні місії, такі як логістика, евакуація, інженерні задачі, мінування та розмінування. У компанії зазначили, що "Лілія" вже пройшла польові випробування у взаємодії з підрозділами Сил оборони України.
