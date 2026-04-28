"Открытый террор киевского режима": Путин впервые прокомментировал ситуацию в Туапсе

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о том, что удары Сил обороны по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе — это террористические атаки по гражданской инфраструктуре.

В то же время Путин предупредил, что такие атаки могут привести к серьезным последствиям для экологии. Владимира Путина цитирует государственное издание ТАСС.

"Риски террористических угроз растут. Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки. Кроме того, мы знаем, что и киевский режим и его покровители перешли к открытым террористическим методам", — заявил Путин.

По его словам, это якобы связано с тем, что Силы обороны Украины не способны остановить наступление ВС РФ и ежедневно теряют территории.

Он пожаловался, что в последнее время растет количество ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре.

"Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные", — отметил он, указав, что губернатор доложил ему об отсутствии серьезных проблем.

Путин требует обеспечить безопасное проведение выборов

Отдельно Путин упомянул предстоящие выборы в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2026 года. По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников выборов в России.

В частности, он отметил, что нужно обеспечить возможность проведения выборов на оккупированных территориях Украины.

"Те, кто отказывают Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью России, попытаются помешать голосованию там", — заявил Путин.

Отдельно кремлевский диктатор упрекнул Украину за то, что та якобы не проводит выборы сама и попытается помешать провести их на Донбассе.

Ранее в Кремле впервые официально прокомментировали происходящее в Туапсе. Там утверждают, что удары по нефтехранилищам в Туапсе провоцируют "дальнейшую дестабилизацию мировых энергорынков", которые и так испытывают трудности из-за ситуации в Ормузском проливе.

Напомним, что в ночь на 28 апреля беспилотники в очередной раз атаковали Краснодарский край России, где под ударом оказалось Туапсе, в котором россияне лишь недавно ликвидировали пожар после предыдущих массированных ударов.

Ранее Фокус показывал, что в Туапсе нефтепродукты хлынули на улицу — предположительно, из поврежденных купольных емкостей с тяжелыми фракциями.