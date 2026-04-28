"Відкритий терор київського режиму": Путін вперше прокоментував ситуацію в Туапсе

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про те, що удари Сил оборони по нафтопереробному заводу в Туапсе — це терористичні атаки по цивільній інфраструктурі.

Водночас Путін попередив, що такі атаки можуть призвести до серйозних наслідків для екології. Володимира Путіна цитує державне видання ТАСС.

"Ризики терористичних загроз зростають. Продовжують свою підривну роботу структури міжнародного тероризму, радикальні та екстремістські угруповання. Крім того, ми знаємо, що й київський режим та його покровителі перейшли до відкритих терористичних методів", — заявив Путін.

За його словами, це нібито пов'язано з тим, що Сили оборони України не здатні зупинити наступ ЗС РФ та щоденно втрачають території.

Він поскаржився, що останнім часом зростає кількість ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі.

"От останній приклад — це удари по енергетичних об'єктах в Туапсе, які потенційно можуть викликати і екологічні наслідки серйозні", — зазначив він, вказавши, що губернатор доповів йому про відсутність серйозних проблем.

Путін вимагає забезпечити безпечне проведення виборів

Окремо Путін згадав майбутні вибори у Державну думу, які пройдуть у вересні 2026 року. За його словами, необхідно забезпечити безпеку всіх учасників виборів в Росії.

Зокрема, він зазначив, що потрібно забезпечити можливість проведення виборів на окупованих територіях України.

"Ті, хто відмовляють Донбасу та Новоросії в історичному праві бути частиною Росії, спробують завадити голосування там", — заявив Путін.

Окремо кремлівський диктатор дорікнув Україні за те, що та нібито не проводить вибори сама та спробує завадити провести їх на Донбасі.

Раніше в Кремлі вперше офіційно прокоментували те, що відбувається в Туапсе. Там стверджують, що удари по нафтосховищах у Туапсе провокують "подальшу дестабілізацію світових енергоринків", які й так зазнають труднощів через ситуацію в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, що в ніч на 28 квітня безпілотники вкотре атакували Краснодарський край Росії, де під ударом опинилося Туапсе, в якому росіяни лише нещодавно ліквідували пожежу після попередніх масованих ударів.

Раніше Фокус показував, що в Туапсе нафтопродукти хлинули на вулицю — імовірно, з пошкоджених купольних ємностей із важкими фракціями.