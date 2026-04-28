Нафта тече вулицями: що відбувається в Туапсе після ударів по НПЗ (відео)

Крім пожежі на нафтопереробному заводі після нової атаки безпілотників, у Туапсе відключили водопостачання. При цьому губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що в місті "НП" і ситуація складна, але "контрольована".

Через пошкодження енергопостачання насосної станції без води залишилися понад 30 вулиць міста та Шепсинський сільський округ. Мер Сергій Бойко повідомив, що подачу води короткочасно відновлять увечері, щоб жителі могли зробити запас, а в районах організують підвезення води. Пожежа охопила кілька великих резервуарів із паливом. Фокус зібрав усе, що відомо.

Видання ASTRA зазначає, що нафтопродукти хлинули на вулицю Кошкіна і розтеклися до 30-го будинку — імовірно, з пошкоджених купольних ємностей із важкими фракціями. У МНС підтвердили розлив, зазначивши, що пошкоджено автомобілі.

Нафта в Туапсе тече вулицями і горить Фото: Скриншот

Раніше влада оголосила евакуацію мешканців вулиць, які розташовані поруч із палаючим НПЗ. Дим від пожежі в Туапсе видно навіть із курорту Красна Поляна, а за супутниковими даними — він дійшов до Гарячого Ключа й Апшеронська та рухається далі в бік Майкопа.

Згідно із супутниковими знімками, уражено щонайменше чотири найбільші резервуари НПЗ. Вогонь зачепив і газотурбінну установку, через що сталися перебої з енергопостачанням. У місті чути вибухи, небо затягнуло чорним димом, жителям рекомендують не виходити на вулицю і тримати вікна закритими.

На тлі триваючої пожежі Росспоживнагляд радить жителям уникати контакту із забрудненим повітрям і звертатися до лікарів у разі погіршення самопочуття.

Водночас губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що пожежа на НПЗ у Туапсе сталася через атаку безпілотників і заявив, що в місті "ще одна серйозна НП".

На відео з губернатором видно нафту, що ллється вулицями Туапсе Фото: Скриншот

"Наразі його гасять 164 людини, залучено 46 одиниць техніки... Ситуація непроста, але контрольована", — повідомив губернатор, який раніше називав пожежі на НПЗ "загоряннями в морському порту".

Атака дронів на Туапсе — що кажуть місцеві жителі

При цьому місцеві ЗМІ прямо заявляють, що морський термінал минулого разу горів понад тиждень: "Вогонь повністю ліквідували лише чотири дні тому. Зараз над містом знову чорний дим". І повідомляють, що це вже третя велика атака за останні два тижні. Також вони зібрали неофіційні коментарі жителів Туапсе, які разюче відрізняються від стриманої і потайливої реакції влади.

Судячи з соцмереж, жителі почули звуки ближче до 01:00. Тоді ж голова району Сергій Бойко опублікував повідомлення про безпілотну небезпеку — вона діяла п'ять годин. За словами місцевих жителів спочатку "дзижчали" безпілотники, потім пролунали вибухи.

"Нічка була веселою, тільки дітей підняв із підвалу спати додому, дзижчало скрізь, як комарі на рибалці, з кожним разом усе гірше й гірше";

"Всю ніч не спала, все чути, вибухи, гора трясеться, будинок тремтить. До четвертої не спали".

Багато хто обурений поганим оповіщенням жителів. По-перше, у місті досі погано обладнано сховища, тож люди змушені рятуватися власними підвалами. А в багатоповерхівках вони часто не пристосовані.

Також росіяни не розуміють, як уламки можуть втретє поспіль потрапляти в НПЗ і навіщо тоді потрібно було відключати інтернет, якщо це не допомагає боротися з атаками.

"Як і раніше хлопки й уламки. Це для чого так пишуть? Адже люди все бачать";

"Ніде нічого немає. Я зараз у Краснодарі, поїхала з дитиною, маю їхати в Туапсе в четвер. Якби не чат Туапсе і група, я б нічого не знала, що там відбувається. Ніхто в Краснодарі нічого не знає";

"Звичайно, не спиться. Тільки над головою літали дрони. Були збиття, були прильоти. Але, у свіжих новинах у нас Арагчі та Іран. Знущаєтеся?";

"Та як же це? Втретє уламки в ціль прилетіли? Знову нафта з неба буде лити? І знову скрізь тиша! Туапсе пофіг? Ще розповідатимуть, що жодних проблем немає, повітря в нормі. Питання в тому, на який захист можуть розраховувати люди? На відключення інтернету? Он як допомогло! Крім того, що скрізь тиша. У мене просто слів немає!";

"Не вибух, а хлопок. Не влучання безпілотника, а "пошкодження уламками". Самі себе в пастку підміни термінів загнали. Ким потрібно бути, щоб тричі поспіль збивати безпілотники так, що їхні уламки до подібних наслідків призводять?".

Пожежа в Туапсе Фото: Скриншот

Наостанок місцеві ЗМІ повідомили, що в Сочі вперше скасували VK Fest, який мав відбутися в Сочі. Причини скасування не повідомили, але аеропорт Сочі з початку 2026 року закривали 37 разів через повітряні тривоги. Частіше закривався тільки аеропорт у Краснодарі та Калузі.

Раніше в Кремлі вперше офіційно прокоментували те, що відбувається в Туапсе. Там стверджують, що удари по нафтосховищах у Туапсе провокують "подальшу дестабілізацію світових енергоринків", які й так зазнають труднощів через ситуацію в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, що в ніч на 28 квітня безпілотники вкотре атакували Краснодарський край Росії, де під ударом опинилося Туапсе, в якому росіяни лише нещодавно ліквідували пожежу після попередніх масованих ударів.