Нефть течет по улицам: что происходит в Туапсе после ударов по НПЗ (видео)

Кроме пожара на нефтеперерабатывающем заводе после новой атаки беспилотников, в Туапсе отключили водоснабжение. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в городе "ЧП" и ситуация сложная, но "контролируемая".

Из-за повреждения энергоснабжения насосной станции без воды остались более 30 улиц города и Шепсинский сельский округ. Мэр Сергей Бойко сообщил, что подачу воды кратковременно восстановят вечером, чтобы жители могли сделать запас, а в районах организуют подвоз воды. Пожар охватил несколько крупных резервуаров с топливом. Фокус собрал все, что известно.

Издание ASTRA отмечает, что нефтепродукты хлынули на улицу Кошкина и растеклись до 30-го дома — вероятно, из поврежденных купольных емкостей с тяжелыми фракциями. В МЧС подтвердили разлив, отметив, что повреждены автомобили.

Нефть в Туапсе течет по улицам и горит Фото: Скриншот

Ранее власти объявили эвакуацию жителей улиц, которые находятся рядом с горящим НПЗ. Дым от пожара в Туапсе видно даже с курорта Красная Поляна, а по спутниковым данным — он дошел до Горячего Ключа и Апшеронска и движется дальше в сторону Майкопа.

Согласно спутниковым снимкам, поражены как минимум четыре крупнейших резервуара НПЗ. Огонь затронул и газотурбинную установку, из-за чего произошли перебои с энергоснабжением. В городе слышны взрывы, небо затянуло черным дымом, жителям рекомендуют не выходить на улицу и держать окна закрытыми.

На фоне продолжающегося пожара Роспотребнадзор советует жителям избегать контакта с загрязненным воздухом и обращаться к врачам при ухудшении самочувствия.

При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что пожар на НПЗ в Туапсе произошел из-за атаки беспилотников и заявил, что в городе "еще одно серьезное ЧП".

На видео с губернатором видна нефть, льющаяся по улицам Туапсе Фото: Скриншот

"На данный момент его тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники… Ситуация непростая, но контролируемая", — сообщил губернатор, который раньше называл пожары на НПЗ "возгораниями в морском порту".

Атака дронов на Туапсе — что говорят местные жители

При этом местные СМИ прямо заявляют, что морской терминал в прошлый раз горел больше недели: "Огонь полностью ликвидировали всего четыре дня назад. Сейчас над городом снова черный дым". И сообщают, что это уже третья крупная атака за последние две недели. Также они собрали неофициальные комментарии жителей Туапсе, которые разительно отличаются от сдержанной и скрытной реакции властей.

Судя по соцсетям, жители услышали звуки ближе к 01:00. Тогда же глава района Сергей Бойко опубликовал сообщение о беспилотной опасности — она действовала пять часов. По словам местных жителей сначала "жужжали" беспилотники, затем раздались взрывы.

"Ночка была веселой, только детей поднял с подвала спать домой, жужжало везде, как комары на рыбалке, с каждым разом все хуже и хуже";

"Всю ночь не спала, все слышно, взрывы, гора трясется, дом дрожит. До четырех не спали".

Многие возмущены плохим оповещением жителей. Во-первых, в городе до сих пор плохо оборудованы убежища, поэтому люди вынуждены спасаться собственными подвалами. А в многоэтажках они часто не приспособлены.

Также россияне не понимают, как обломки могут третий раз подряд попадать в НПЗ и зачем тогда нужно было отключать интернет, если это не помогает бороться с атаками.

"По прежнему хлопки и обломки. Это для чего так пишут? Ведь люди все видят";

"Нигде ничего нет. Я сейчас в Краснодаре, уехала с ребенком, должна ехать в Туапсе в четверг. Если бы не чат Туапсе и группа, я бы ничего не знала, что там происходит. Никто в Краснодаре ничего не знает";

"Конечно, не спится. Только над головой летали дроны. Были сбития, были прилеты. Но, в свежих новостях у нас Арагчи и Иран. Издеваетесь?";

"Да как же это? Третий раз обломки в цель прилетели? Опять нефть с неба будет лить? И опять везде тишина! Туапсе пофиг? Ещё будут рассказывать, что никаких проблем нет, воздух в норме. Вопрос в том, на какую защиту могут рассчитывать люди? На отключения интернета? Вон как помогло! Кроме того, что везде тишина. У меня просто слов нет!";

"Не взрыв, а хлопок. Не попадание беспилотника, а "повреждение обломками". Сами себя в ловушку подмены терминов загнали. Кем нужно быть, чтобы три раза подряд сбивать беспилотники так, что их обломки к подобным последствиям приводят?".

Пожар в Туапсе Фото: Скриншот

Напоследок местные СМИ сообщили, что в Сочи впервые отменили VK Fest, который должен был пройти в Сочи. Причины отмены не сообщили, но аэропорт Сочи с начала 2026 года закрывался 37 раз из-за воздушных тревог. Чаще закрывался только аэропорт в Краснодаре и Калуге.

Ранее в Кремле впервые официально прокомментировали происходящее в Туапсе. Там утверждают, что удары по нефтехранилищам в Туапсе провоцируют "дальнейшую дестабилизацию мировых энергорынков", которые и так испытывают трудности из-за ситуации в Ормузском проливе.

Напомним, что в ночь на 28 апреля беспилотники в очередной раз атаковали Краснодарский край России, где под ударом оказалось Туапсе, в котором россияне лишь недавно ликвидировали пожар после предыдущих массированных ударов.