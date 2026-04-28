"Провоцируют дестабилизацию в мире": у Путина впервые прокомментировали атаки дронов на Туапсе

В Кремле обвинили Украину в якобы дестабилизации ситуации на мировом рынке энергоресурсов.

В РФ утверждают, что удары по нефтехранилищам в Туапсе провоцируют "дальнейшую дестабилизацию мировых энергорынков", которые и так испытывают трудности из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые атаки дронов, сообщает агенство "ТАСС".

Он сообщил, что по поручению Владимира Путина глава МЧС Куренков направится в Туапсе в ближайшее время, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации их последствий.

"В этой ситуации важно отметить, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам. Таким образом он и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, которые и без того испытывают значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках", — сказал Песков.

Взрывы в Туапсе: что известно

Напомним, что в ночь на 28 апреля беспилотники в очередной раз атаковали Краснодарский край России, где под ударом оказалось Туапсе, в котором россияне лишь недавно ликвидировали пожар после предыдущих массированных ударов.

Позже стало известно, что в Туапсе загорелись новые нефтяные резервуары, которые уцелели после предыдущих двух ударов, рассказали росСМИ. Местные власти объявили эвакуацию населения, признав попадание и масштабный пожар, который тушат почти 200 пожарных.

Также в сети появились кадры из Туапсе. На видео — облака дыма и огонь на территории НПЗ. В какой-то момент появляется огненный "гриб", который охватил новый нефтяной резервуар. При этом на записи слышны разговоры россиян, которые не беспокоятся из-за вспышек, а обсуждают жизненные проблемы.