"Провокують дестабілізацію у світі": у Путіна вперше прокоментували атаки дронів на Туапсе

У Кремлі звинуватили Україну у нібито дестабілізації ситуації на світовому ринку енергоресурсів.

В РФ стверджують, що удари по нафтосховищам у Туапсе провокують "подальшу дестабілізацію світових енергоринків", які й так зазнають труднощів через ситуацію в Ормузькій протоці. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи нові атаки дронів, повідомляє агенство "ТАСС".

Він повідомив, що за дорученням Володимира Путіна глава МНС Куренков попрямує до Туапсе найближчим часом, щоб на місці проконтролювати хід робіт з гасіння пожеж на нафтосховищах та ліквідації їх наслідків.

"У цій ситуації важливо зазначити, що київський режим вкотре завдав удару по нафтосховищам, нафта в яких призначалася для експортних операцій, тобто для виконання зобов'язань за експортними контрактами. Таким чином він й надалі збільшує дефіцит нафти на світових ринках, які й без того зазнають значних труднощів через ситуацію в Ормузькій протоці, і провокує подальшу дестабілізацію на світових енергетичних ринках", — сказав Пєсков.

Вибухи в Туапсе: що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 28 квітня безпілотники вкотре атакували Краснодарський край Росії, де під ударом опинилося Туапсе, в якому росіяни лише нещодавно ліквідували пожежу після попередніх масованих ударів.

Пізніше стало відомо, що в Туапсе загорілись нові нафтові резервуари, які уціліли після попередніх двох ударів, розповіли росЗМІ. Місцева влада оголосила евакуацію населення, визнавши влучання та масштабну пожежу, яку гасять майже 200 пожежників.

Також у мережі з'явилися кадри з Туапсе. На відео — хмари диму та вогонь на території НПЗ. У якусь мить з'являється вогняний "гриб", який охопив новий нафтовий резервуар. При цьому на записі чутно розмови росіян, які не турбуються через спалахи, а обговорюють життєві проблеми.