Вучич пожаловался, Орбан возмущен и созывает Совет обороны: в Сербии возле газопровода нашли взрывчатку

В Сербии возле газопровода, по которым российский природный газ транспортируется через Турцию, Болгарию и Сербию в Венгрию, было обнаружено взрывное устройство. Власти страны объявили антитерростическую операцию.

Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство на критически важном объекте газовой инфраструктуры, соединяющей Белград и Будапешт. Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик проинформировал, что о происшествии ему сообщил президент Сербии Александар Вучич во время телефонного разговора.

В связи с данной ситуацией премьер созвал экстренное совещание Совета обороны.

Сам Вучич отметил, что власти страны будут "безжалостно разбираться" со всеми, кто угрожает жизненно необходимой инфраструктуре Сербии.

Вучич подтвердил наличие взрывного устройства, найденного в нескольких сотнях метров от газопровода неподалеку от села Велебит общины Канижа. Армия и полиция нашли два рюкзака военого образца со взрывчаткой и детонаторами, цитирует президента издание Blic.

Правоохранители прочесывают местность Фото: из открытых источников

Вучич также предупредил, что охрана других важных энергетических объектов в стране будет усилена. При этом он заявил, что расследование уже дало "первые результаты", однако детали не разглашаются в интересах следствия.

Антитеррористическая операция в Сербии

Издание информирует, что после обнаружения взрывчатки весом около четырех килограммов, села Трешневац, Велебит и Войвода Зимонич в районе Канижа были оцеплены подразделениями криминальной и военной полиции, а также бойцами спецназа, которые проверяют объекты газовой инфраструктуры и осуществляют выборочный осмотр транспортных средств с проверкой документов.

Военная полиция в Сербии Фото: из открытых источников

Правоохранители осуществляют патрулирование на вертолетах. Также для мониторинга лесополос и дренажных каналов используют беспилотные летательные аппараты с термовизионными камерами. Кроме того, кинологи со служебными собаками и инженерные подразделения с металлодетекторами проводят проверку местности.

Напомним, в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об атаке Украины на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", назвав это попыткой энергетической блокады.

Фокус также писал, что венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о прекращении поставок газа в Украину, пока не будет восстановлен транзит нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба".