Сийярто обвинил Украину в атаке на компрессорную станцию Турецкого потока

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об атаке Украины на компрессорную станцию газопровода Турецкий поток. В Будапеште назвали это попыткой энергетической блокады и призвали прекратить удары по инфраструктуре.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто снова обвинил Украину в организации атаки на компрессорную станцию газопровода Турецкий поток, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в X. По его словам, этот объект является критически важным для обеспечения поставок природного газа в Венгрию.

"Украинцы действительно пересекли все границы, начав попытку "полной энергетической блокады" против Венгрии, атаковав ключевую компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" с помощью 22 беспилотников", — отметил министр иностранных дел Венгрии.

Сийярто предупредил, что этот объект является жизненно важным для поставок природного газа в Венгрию.

"Одно дело, что украинцы держат нас под нефтяной блокадой, а теперь они хотят сделать невозможным и поставки нашего газа", — добавил он, призвав немедленно прекратить атаки, которые угрожают энергетической безопасности Венгрии.

Министр Сийярто заявил, что Венгрия остается основным поставщиком газа и электроэнергии в Украину,

