На нефтепроводе "Дружба" в Бродах может быть 80% разрушений: анализ спутниковых фото, — Texty

После удара Вооруженных сил Российской Федерации по станции нефтепровода "Дружба" во Львовской области в точке попадания спутник зафиксировал масштабный пожар, рассказали аналитики портала Texty. Не было спутниковых фото с последствиями удара, и сегодня политики Венгрии требуют возобновить работу подстанции, которая качала российской нефть. Впрочем, специальная технология помогла выяснить масштаб разрушений после атаки на резервуар с 25 тысячами тонн нефти.

В научном журнале Science Direct появилась статья исследователя Олли Баллингера из центра передового пространственного анализа Университетского колледжа Лондона, говорится в статье портала. Эти знания использовали для линейной производственно-диспетчерской станции "Броды" нефтепровода "Дружба". Как рассказала компания "Нафтогаз" в декабре 2021 года, через этот "своеобразный нефтяной хаб" российская нефть шла за границу и "без этой станции транзит нефти по Украине невозможен". Результат работы алгоритма показал, что ЛПДС "Броды" действительно получила серьезные повреждения, подытожили аналитики Texty.

В материале портала — два изображения с результатами работы алгоритма. На одном из них — результаты удара РФ 27 января, когда, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, РФ попала по резервуару с 25 тыс. тонн нефти. Фиолетовые пятна — зоны наибольшего повреждения. Нижнее широкое пятно расположено на территории административных зданий, центральное — над самым большим резервуаром, в котором максимально могли поместить 75 тыс. тонн нефти. Верхнее горизонтальное пятно — также зона вспомогательных сооружений. Как указано на онлайн-карте, с которой сделали скриншот аналитики, фиолетовый цвет соответствует 80% разрушения.

Удар по "Дружбе" — данные о ЛПДС "Броды" после 27 января 2026 года Фото: Texty.org.ua.

В статье уточняется, что алгоритм не дает возможности посмотреть, когда именно появились эти пятна. Но можно ориентироваться на то, что раньше не было информации о серьезных ударах на этом участке, поскольку нефтепровод работал. В то же время, есть данные за январь 2025 года: на старом изображении фиолетовых пятен нет, то есть они могли появиться после удара РФ 27 января 2026 года.

"Учитывая то, что серьезных пожаров на объекте в течение года не было, логично предположить, что большая часть разрушений приходится именно на день атаки 27 января 2026 года", — отметили аналитики Texty.

Удар по "Дружбе" — данные о ЛПДС "Броды" до 27 января 2026 года Фото: Texty.org.ua.

Заметим, что статья, на которую ссылаются на аналитическом портале, появилась еще в декабре 2025 года. Благодаря специальной обработке миллионов спутниковых фото земной поверхности алгоритм научился различать степень разрушения. Результаты по пиксельному анализу выложены в свободный доступ для всех желающих. Одна из возможностей — выбрать дату и обвести нужную область. После этого появляется результат работы алгоритма: для станции "Броды" показывает группу красных пятен на территории объекта нефтяной инфраструктуры.

Удар по "Дружбе" — данные о возможной степени разрушений после 27 января 2026 года Фото: Скриншот

Отметим, в ночь на 27 января 2026 года ВС РФ нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине, во время которого, среди прочего, пострадала нефтеперекачивающая станция "Броды" рядом с одноименным населенным пунктом Львовской области. В результате российской атаки люди не пострадали, но местных жителей некоторое время просили побыть дома из-за загрязненного от пожара воздуха. Впоследствии компания "Нафтогаз" подтвердила попадание по нефтепроводу "Дружба", а украинские власти сообщили, что станция прекратила работу и больше не качает российскую нефть в Венгрию и Словакию, поскольку есть серьезные разрушения после прилетов средств поражения ВС РФ.

Напоминаем, в марте появились заявления политиков Венгрии, которые говорили, что не верят в повреждение нефтепровода "Дружба" и требовали продления подачи нефти.