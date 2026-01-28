Город в дыму, на улицу выходить лучше в масках: какая ситуация в Бродах после атаки ВС РФ

Спустя сутки после атаки на объект инфраструктуры в Бродах Львовской области город все еще затянут дымом.

Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали умеренное повышение концентрации оксида углерода, которое не несет угрозы здоровью жителей, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, для большинства здоровых людей при таком состоянии воздуха нет никаких ограничений. А вот тем, у кого есть хронические заболевания дыхательной системы, рекомендуется временно ограничить длительные прогулки, а выходя на улицу – надевать маску.

Также жителям Бродов советуют пока воздержаться от проветривания помещений и пить не менее 30 миллилитров воды на один килограмм массы тела в течение дня.

Накануне в связи с чрезвычайной ситуацией в городе в мэрии сделали заявление о том, что 27 и 28 января было принято решение перевести учебный процесс в школах на дистанционку, а в детсадиках создать дежурные группы.

Удар по Бродам 27 января: что известно

В результате обстрела ВС РФ 27 января зафиксирован прилет в энергообъект в городе Броды Золочевского района Львовской области.

Под атакой ВС РФ оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Это первый удар по этому нефтепроводу на территории Украины.

В результате горения нефтепродуктов населенный пункт затянуло едким дымом с резким запахом. Власти попросили жителей закрыть окна и двери и не появляться на улице без лишней надобности.

О раненых или погибших в результате атаки не сообщалось. На ликвидацию пожара задействовали130 спасателей и 36 машин спецтехники.

Кадры тушения пожара в Бродах Фото: ГСЧС

Тем временем работники компании НАК "Нафтогаз Украины" приостановили все технологические процессы.

Напомним, РФ 15 раз била по инфраструктуре "Нафтогаза".